AMC holt ehemalige Sundance-CEO Keri Putnam in den Aufsichtsrat

Keri Putnam, von 2010 bis 2021 CEO des Sundance Institute, übernimmt im kommenden Jahr einen Sitz im Aufsichtsrat von AMC Theatres. Wie die weltgrößte Kinokette jetzt bekannt gab, wurde außerdem Denise "Dee" Clark, Technikexpertin, die u.a. für Estée Lauder, Hasbro, Mattel, Warner Music, MCI Systemhouse und Apple Computer gearbeitet hat, in das Gremium berufen; die Amtszeit der beiden dauert vorerst bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr.

Gleichzeitig scheidet Lee Wittlinger, einer der Geschäftsführer der Investmentfirma Silver Lake, zum Jahresende aus dem AMC-Aufsichtsrat aus, nachdem Silver Lake seinen Anteil an AMC im Januar 2021 verkauft hatte.

CEO Adam Aron erklärt: "Ich spreche Lee Wittlinger meinen tiefen und aufrichtigen Dank für seine Dienste als Aufsichtsratsmitglied in so vielen Jahren aus. Während seiner Amtszeit - vor und während der Pandemie - waren seine Beiträge und Ratschläge für mich und AMC immer so wertvoll. (...) Ich bin außerdem begeistert, Dee Clark und Keri Putnam als neue Aufsichtsratsmitglieder willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung und Führungsqualitäten werden für unser Firma, unsere Gäste und unsere Aktionäre sehr wertvoll sein. Ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und auf ihren Beitrag, den sie als Mitglieder des Aufsichtsrats leisten werden.

Mit der Neubesetzung des neunköpfigen Aufsichtsrats gehören dem Gremium künftig drei Frauen an.

2022 war ein herausforderndes Jahr für AMC, in dem der Aktienkurs von einem 52-Wochen-Hoch von 34 Dollar auf vier Dollar im Laufe des gestrigen Handelstages gefallen war. Vor diesem Hintergrund hatte Adam Aron in dieser Woche dem Aufsichtsrat angeboten gehabt, 2023 auf die übliche Erhöhung der Bezüge zu verzichten (wir berichteten).