Marvel plant Stan-Lee-Doku

Am vergangenen Mittwoch wäre Stan Lee, Schöpfer vieler Marvel-Comic-Superhelden, 100 Jahre alt geworden. Das hat Marvel jetzt zum Anlass genommen, um bekannt zu geben, dass es im kommenden Jahr bei Disney+ eine Dokumentation über ihn geben wird.

Comicautor Stan Lee, Schöpfer von Marvel-Superhelden wie Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Hulk, Ant-Man, Silver-Surfer, Thor, den Fantastic Four und den X-Men, bekommt im kommenden Jahr eine Würdigung bei Disney+ in Form einer Dokumentation. Das gab Marvel jetzt bekannt. Lee war im November 2018 im Alter von 95 Jahren verstorben und hätte am vergangenen Mittwoch seinen 100. Geburtstag gefeiert.

"Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Charaktere, die er erschaffen hat. Als ein Superheld für alle Marvelfans auf der ganzen Welt, hat Stan die Kraft zu inspirieren, zu unterhalten und zu verbinden. Der Umfang seiner Vorstellungskraft wurde nur von der Größe seines Herzens übertroffen", erklärte Disney-CEO Bob Iger anlässlich von Lees Tod im Jahr 2018.

In diesem Jahr hatte Marvel mit Stan Lee Universe, einem Joint Venture von Genius Brands International und POW! Entertainment, einen 20 Jahre laufenden Lizenzvertrag über die Nutzung von Lees Namen und Konterfei in Filmen, TV-Projekten und den Themenparks nutzen zu können.