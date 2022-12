Enges Rennen um die Gunst der britischen Filmkritiker

Mit jeweils sechs Nominierungen haben The Banshees of Inisherin" und Everything Everywhere All At Once" die meisten Chancen, bei der Jahresbestenwahl der UK Film Critics Association zum Zug zu kommen. Insgesamt wurden jetzt die Nominierungen in sieben Kategorien bekannt gegeben, aus denen die Mitglieder der UK Film Critics Association in Kürze ihre Favoriten des Jahres 2022 küren werden.

Die Nominierten im Überblick:

FILM DES JAHRES:

Aftersun"

Bones and All"

"Everything Everywhere All At Once"

Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Guillermo del Toros Pinocchio"

The Banshees Of Inisherin"

The Batman"

The Woman King"

Der schlimmste Mensch der Welt"

Top Gun: Maverick"

SCHAUSPIELERIN DES JAHRES:

Anamaria Vartolomei - Das Ereignis"

Cate Blanchett - Tár"

Danielle Deadwyler - Till"

Michelle Yeoh - "Everything Everywhere All At Once"

Viola Davis - "The Woman King"

SCHAUSPIELER DES JAHRES:

Alexander Skarsgård - The Northman"

Austin Butler - "Elvis"

Brendan Fraser - The Whale"

Colin Farrell - "The Banshees of Inisherin"

Paul Mescal - "Aftersun"

NEBENDARSTELLERIN DES JAHRES:

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever"

Dolly De Leon - Triangle of Sadness"

Frankie Corio - "Aftersun"

Kerry Condon - "The Banshees of Inisherin"

Stephanie Hsu - "Everything Everywhere All At Once"

NEBENDARSTELLER DES JAHRES:

Barry Keoghan - "The Banshees of Inisherin"

Brendan Gleeson - "The Banshees of Inisherin"

Brian Tyree Henry - Causeway"

Ke Huy-Quan - Everything Everywhere All at Once"

Mark Rylance - "Bones and All"

REGISSEUR DES JAHRES:

Charlotte Wells - "Aftersun"

Dan Kwan und Daniel Scheinert - "Everything Everywhere All At Once"

Guillermo del Toro und Mark Gustafson - "Guillermo del Toros Pinocchio"

Jordan Peele - Nope"

Park Chan-wook - Die Frau im Nebel"

DREHBUCH DES JAHRES:

"Aftersun"

"Die Frau im Nebel"

"Everything Everywhere All At Once"

"Tár"

"The Banshees of Inisherin"