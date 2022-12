Kinocharts Deutschland Trend: Fulminanter Jahresendspurt

Die Top-Fünf-Titel haben mit ihren Donnerstagszahlen gestern deutlich über ihren Werten von vor einer Woche gelegen. "Avatar: The Way of Water" wird als Nummer eins der deutschen Kinocharts ins neue Jahr gehen.

Mit knapp 400.000 Besuchern und einem Einspiel von 5,2 Mio. Euro lag Avatar: The Way of Water" - wie die restlichen Top-Fünf-Titel in den deutschen Kinos auch - deutlich über den Zahlen vom Donnerstag vor Weihnachten. Würde man den Multiplikator des Weihnachtswochenendes anlegen, so käme "Avatar 2" am letzten Wochenende des Jahres auf 1,4 Mio. Besucher; aber das ist eher unwahrscheinlich. Die rund 730.000 Besucher vom Vorwochenende für "Avatar: The Way of Water" könnten aber durchaus drin sein. Insgesamt hat James Camerons Sequel nach Angaben von Comscore in Deutschland bereits die Vier-Mio.-Besucher-Marke passiert.

"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" belegte gestern mit 85.000 Besuchern (720.000 Euro) erneut Platz zwei; auch hier könnten die Vorwochenwerte erreicht werden. Gleiches gilt für "Der Räuber Hotzenplotz", der es gestern auf 37.000 Besucher (275.000 Euro) gebracht hatte, Oskars Kleid" (29.000 Besucher; 270.000 Euro) und Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" (16.000 Besucher; 160.000 Euro).

Erfolgreichster Neustart am gestrigen Donnerstag war Aron Lehmanns Was man von hier aus sehen kann", der mit 8.500 Besuchern (77.000 Euro) Platz acht belegte. Am schwer einzuschätzenden Silvesterwochenende könnten insgesamt 20.000 bis 25.000 Besucher zu Buche stehen. Gerade noch in die Top 20 schaffte es am gestrigen Donnerstag ein weiterer Neustart, Benito Zambranos Die Insel der Zitronenblüten" (knapp 1.700 Besucher; 15.000 Euro), der insgesamt am Wochenende nicht über vierstellige Besucherzahlen hinauskommen dürfte.