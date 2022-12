"Avatar: The Way of Water" weiter auf Rekordkurs

Nach dem besten Dienstag des Jahres hat "Avatar: The Way of Water" auch den besten Mittwoch des Jahres am US-Boxoffice erzielt und weltweit bereits die 1,1-Mrd.-Dollar-Marke geknackt.

Nach dem besten Dienstagsergebnis des Jahres von 24,1 Mio. Dollar hat Avatar: The Way of Water" mit 20,4 Mio. Dollar auch das beste Mittwochsergebnis des Jahres am US-Boxoffice erholt; bisheriger Rekordhalter war Top Gun Maverick" mit 14,8 Mio. Dollar gewesen. Insgesamt steht "Avatar 2" damit am US-Boxoffice bei 337,9 Mio. Dollar und liegt damit um ein Prozent über dem vergleichbaren Wert von "Top Gun Maverick", dem mit 718,7 Mio. Dollar erfolgreichsten Film des Jahres in den US-Kinos.

Weltweit hat "Avatar: The Way of Water" damit etwas mehr als 1,1 Mrd. Dollar eingespielt und ist weiter der zweiterfolgreichste Film des Jahres hinter "Top Gun Maverick" (1,488 Mrd. Dollar). Im weltweiten All-Time-Ranking belegt "Avatar 2" damit Platz 33; zur Top 30 (Jurassic Park"; 1,109 Mrd. Dollar) fehlen noch rund neun Mio. Euro, zur Top 20 (Die Unglaublichen 2"; 1,243 Mrd. Dollar) sind es noch rund 142 Mio. Dollar.