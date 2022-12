Kinocharts Frankreich: "Avatar: The Way of Water" vor sechster Besuchermillion

"Avatar: The Way of Water" hat am Weihnachtswochenende gegenüber seinem Startwochenende in den französischen Kinocharts kaum abgebaut und strebt insgesamt bereits der Sechs-Mio.-Besucher-Marke zu.

Mit 1,82 Mio. Besuchern lag Spitzenreiter Avatar: The Way of Water" am Weihnachtswochenende bei ähnlicher Kopienzahl nur etwas mehr als ein Prozent unter seinem Startergebnis aus der Vorwoche und steht insgesamt bereits bei 5,75 Mio. Besuchern. Auf Platz zwei folgt wie in der Vorwoche Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", der im Vergleich zur Vorwoche bei ebenfalls nahezu identischer Kopienzahl gut 48 Prozent zulegen konnte und nach 364.000 Besuchern insgesamt bei 1,48 Mio. Besuchern steht. Platz drei der französischen Kinocharts ging an den erfolgreichsten Neustart, das heimische Drama Ride Above" (120.000 Besucher; gesamt: 227.000 Besucher), das als letzter Titel eine sechsstellige Besucherzahl erzielen konnte.

Die Plätze vier und fünf der französischen Kinocharts belegten am Weihnachtswochenende "Peterchens Mondfahrt" (89.000 Besucher; gesamt: 440.000 Besucher) und der vor einer Woche gestartete Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie" (85.000 Besucher; gesamt: 298.000 Besucher).

Die Plätze acht bis elf gingen allesamt an Neustarts: die Cannes-Premiere "La Parfum vert" (53.000 Besucher; inkl. Previews: 86.000 Besucher), das Whitney-Houston-Biopic I Wanna Dance With Somebody" 39.000 Besucher; gesamt: 64.000 Besucher), Gérard Jugnots "Le petit Piaf" (38.000 Besucher; inkl. Previews: 65.000 Besucher) und der Dokumentarfilm "Julia" (35.000 Besucher; inkl. Previews: 64.000 Besucher).