Kinocharts Großbritannien: Kein Neustart in der Top Ten

Am Weihnachtswochenende gelang keinem Neustart der Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts. An der Spitze zieht "Avatar: The Way of Water" weiter einsam seine Kreise.

Mit umgerechnet rund 5,7 Mio. Euro hat Avatar: The Way of Water" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende souverän verteidigt und steht nach seinem zweiten Wochenende insgesamt bei 28,7 Mio. Euro. Platz zwei belegte erneut Roald Dahls Matilda - Das Musical" (WE: 1,31 Mio. Euro; gesamt: knapp 18,8 Mio. Euro), gefolgt von zwei Wiederaufführungen - "Tatsächlich Liebe" (484.000 Euro) und Buddy - Der Weihnachtself" (299.000 Euro). Den Abschluss der Top fünf der britischen Kinocharts bildet Violent Night" (WE: 286.000 Euro; gesamt: 2,95 Mio. Euro).

Erfolgreichster Neustart in den britischen Kinocharts am Weihnachtswochenende war die indische Komödie Cirkus" (81.000 Euro) auf Platz zwölf. Eine weitere indische Produktion, die Actionkomödie Der Knall", belegte an ihrem Startwochenende in Großbritannien mit 26.000 Euro Platz 16.