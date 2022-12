Kinocharts Österreich: "Avatar: The Way of Water" ist vierfacher Millionär

Am Weihnachtswochenende hat "Avatar: The Way of Water" die vierte Umsatzmillion in den österreichischen Kinos voll gemacht.

Mit einem Umsatz von etwas mehr als einer Mio. Euro hat Avatar: The Way of Water" Platz eins der österreichischen Kinocharts am Weihnachtswochenende souverän verteidigt und steht nach seinem zweiten Wochenende insgesamt bei 4,2 Mio. Euro. Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (230.000 Euro; inkl. Previews: 339.000 Euro), gefolgt von "Der Räuber Hotzenplotz" (WE: 94.000 Euro; gesamt: 395.000 Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts aktuell durch Ein Weihnachtsfest für Teddy" (WE: 68.000 Euro; gesamt: 363.000 Euro) und Black Panther: Wakanda Forever" (WE: 34.000 Euro; gesamt: 2,38 Mio. Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 20 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Oskars Kleid" startete in Österreich mit einem Einspiel von 19.000 Euro (inkl. Previews: 25.000 Euro) auf der zehn, Ennio Morricone - Der Maestro" belegte an seinem Startwochenende in Österreich mit 3.600 Euro (inkl. Previews: 4.900 Euro) Platz 18.