Yorck-Publikum wählt "Everything Everywhere All At Once" zum Favoriten des Jahres

Everything Everywhere All At Once" ist der Lieblingsfilm des Publikums der Yorck-Kinogruppe. Das teilte die Berliner Kinogruppe heute mit, nachdem im Kino selbst, auf der Website, in Newslettern und Social-Media-Kanälen über den Jahresfavoriten abgestimmt werden konnten. Eine Abstimmung, an der sich mehr als 1.000 Personen beteiligt hätten, heißt es in der Pressemitteilung, in der folgende Top Ten gelistet ist:

1. "Everything Everywhere All At Once"

2. Triangle of Sadness"

3. Aftersun"

4. Der schlimmste Mensch der Welt"

5. "Bones and All"

6. Licorice Pizza"

7. Drive My Car"

8. Belfast"

9. She Said"

10. Abteil Nr 6"

Insgesamt seien "im ersten Jahr ohne Kinoschließungen seit Pandemiebeginn" in 14 Kinos und zwei Freiluftkinos der Yorck-Kinogruppe nach eigenen Angaben in 42.135 Vorstellungen 840 Filme gezeigt worden.

Christian Bräuer, Geschäftsführer der Yorck Kino GmbH: "Die beeindruckende Vielfalt der Publikumsfavoriten 2022 zeigt, wie sehr das Kino auch jenseits der Blockbuster lebt. Vor allem fällt auf, wie sehr ein vorwiegend junges Publikum nach den pandemiebedingten Beschränkungen in die Kinos zurückkehrt und sich für gute Filme und die hohe Kunst der Unterhaltung begeistert."