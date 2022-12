UFA Fiction produziert "Dinner for One"-Prequel

In der sechsteiligen Prequel-Serie zu dem Kult-Silvester-Sketch erfährt man mehr über die vier Herren, die Miss Sophie an ihrem 90. Geburtstag "Gesellschaft leisten".

Basierend auf dem Buch "Dinner for Five - Killer for One" hat UFA-Fiction-Produzent und Showrunner Tommy Wosch das Drehbuch zur sechsteiligen High-End-Serie "Dinner for Five" (AT), die er zusammen mit Markus Brunnemann auch produzieren wird, geschrieben.

Das Prequel zum Sketch-Klassiker "Dinner for One", den an Silvester Jahr für Jahr bis zu 15 Mio. TV-Zuschauer sehen, spielt im Jahr 1921 auf einem Landschloss in der Nähe von Eastbourne in England. Dort lebt die unverheiratete Miss Sophie, die im Original ihren 90. Geburtstag feiert, seit dem Tod ihrer Eltern zusammen mit ihrem Butler Mortimer. Als ihr Erbe aufgebraucht ist, beschließt Miss Sophie, zu heiraten und bittet Mortimer, vier heiratswillige, gut betuchte Junggesellen zu ihrem 39. Geburtstag einzuladen. Die Wahl fällt auf den Preußen-Admiral von Schneider, den Abenteurer Sir Toby, den französischen Lebemann Pommeroy und den englischen Kolonialisten Winterbottom. Doch Miss Sophie will sich nicht gleich entscheiden und muss auch erst noch über ihre Jugendliebe James, Sohn des Butlers Mortimer, hinweg kommen. So stellt sie den vier Herren eine Aufgabe: wer ihr zu ihrem 40. Geburtstag in einem Jahr das schönste Geschenk bringt, den wird sie heiraten.

"Ich selbst habe mich als Kind immer gefragt, warum die vier Männer nicht am Tisch sitzen und wie sie wohl aussehen. Natürlich wäre es ein Traum, hier einen Silvesterklassiker für die ganze Familie zu produzieren. Und es fühlt sich ein bisschen wie am Anfang von 'Faking Hitler' an - jeder findet die Idee spannend und möchte gerne mit dabei sein", sagt Tommy Wosch über das Projekt, das Ende 2023 in Dreh gehen soll.