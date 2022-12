"Avatar: The Way of Water" ist weltweiter Boxofficemilliardär

Am Ende seiner zweiten Auswertungswoche hat "Avatar: The Way of Water" am weltweiten Boxoffice den Sprung über die Marke von einer Mrd. Dollar geschafft. Und in den USA hat er die 300-Mio.-Dollar-Marke geknackt.

Gestern war der Tag der Meilensteine für Avatar: The Way of Water". Während James Camerons Sequel in Deutschland der Sprung über die Drei-Mio.-Besucher-Marke gelang, wurde in den USA die 300-Mio.-Dollar-Marke und weltweit die Boxofficemilliarde geknackt.

In den USA steht "Avatar: The Way of Water" aktuell bei 317,4 Mio. Dollar, nachdem er am Dienstag nach Weihnachten 23,8 Mio. Dollar eingespielt hatte - ein Ergebnis, das beispielsweise über den Werten des Dienstags nach Weihnachten von Spider-Man: No Way Home" (21,3 Mio. Dollar) und Rogue One: A Star Wars Story" (22,5 Mio. Dollar) liegt. "Avatar 2" ist damit die Nummer acht im US-Jahresranking; Spitzenreiter ist Top Gun Maverick" (718,7 Mio. Dollar).

Weltweit steht "Avatar: Way of Water" aktuell bei 1,03 Mrd. Dollar und ist damit der zweiterfolgreichste Film des Jahres hinter "Top Gun Maverick" (1,488 Mrd. Dollar). Neben den beiden Genannten war in diesem Jahr noch Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (1,001 Mrd. Dollar) der Sprung über die weltweite Boxofficemilliarde gelungen.

Im All-Time-Ranking belegt, der als 52. Film mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt hat, aktuell Platz 45.