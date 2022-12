"Avatar: The Way of Water" erstrahlt in Gold

An seinem 14. Auswertungstag hat "Avatar: The Way of Water" in den deutschen Kinos die Drei-Mio.-Besucher-Marke geknackt und sich damit einen Bogey in Gold sowie eine Goldene Leinwand gesichert.

Als schnellster Titel während der Corona-Pandemie hat Avatar: The Way of Water" in den deutschen Kinos an seinem 14. Auswertungstag die Drei-Mio.-Besucher-Marke geknackt. Damit verdiente sich James Camerons Sequel einen Gold-Bogey, der von Blickpunkt:Film für drei Mio. Besucher innerhalb von 30 Tagen vergeben wird, sowie eine Goldene Leinwand, die der HDF Kino seit 1964 für drei Mio. Besucher vergibt. Neben "Avatar 2" hatten während der Corona-Pandemie bis dato nur Keine Zeit zu sterben" und Spider-Man: No Way Home" Gold-Bogey-Status erreicht gehabt.

Christine Berg, Vorstand HDF Kino, erklärt: "Wir gratulieren dem Team von Disney sehr herzlich zu diesem riesigen Erfolg und freuen uns sehr, die Goldene Leinwand bereits nach 14 Tagen Spieldauer des Films in den deutschen Kinos überreichen zu können."

Roger Crotti, Country Manager Deutschland, Schweiz und Österreich bei der Walt Disney Company Germany, betont in einer Pressemitteilung des HDF Kino: "Ich bin außerordentlich glücklich über die Verleihung der Goldene Leinwand. Dieser großartige Erfolg ist für unser ganzes Team ein wirklich schöner Jahresabschluss und es freut mich ganz besonders, dass so viele Besucher den Film auf der großen Leinwand sehen wollen. Nach diesem doch eher schwierigen Jahr für die ganze Branche ist es ein gutes Zeichen, es mit diesen Besucherzahlen abschließen zu können und so in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2023 zu starten. 'Avatar: The Way of Water' ist mit seiner spektakulären 3D-Technik ein absolutes Film-Highlight und ein visuelles Erlebnis, das es so nur im Kino geben kann."