Kaufcharts: Doppelsieg für "Guglhupfgeschwader"

Sieg auf ganzer Linie in den Kaufcharts für Guglhupfgeschwader". In ihrer Startwoche belegte die Eberhoferkrimi-Verfilmung sowohl bei den DVDs als auch bei den Blu-rays auf Anhieb Platz eins. In beiden Formaten auf folgt die ebenfalls neu gestartete erste Staffel von House of the Dragon" auf der Zwei, Platz drei ging in beiden Formaten an den jeweiligen Vorwochenspitzenreiter Top Gun Maverick".

Bei den Blu-rays belegten zwei weitere Boxen der ersten "House of the Dragon"-Staffel die Plätze vier und fünf, bei den DVDs landeten der Drittplatzierte der Vorwoche, Ticket ins Paradies", und der Zweitplatzierte der Vorwoche, Monsieur Claude und sein großes Fest" die Plätze vier und fünf.