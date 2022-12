KINO REVIEW: "Was man von hier aus sehen kann"

Mariana Lekys Bestseller "Was man von hier aus sehen kann" ist längst ein popkulturelles Phänomen. Ob es Aron Lehmann gelungen ist, die ureigene Magie der Vorlage in seiner Verfilmung, die morgen in den deutschen Kinos startet, einzufangen, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Mariana Lekys 2017 erschienener Roman "Was man von hier aus sehen kann" ist nicht einfach nur ein Bestseller, der sich 65 Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste halten konnte. Er ist vielmehr längst ein Phänomen, ein Buch, das von einer großen Schar seiner Leserschaft in einer Form geliebt wird, die an Vergötterung gemahnt: als beinhalte es den ultimativen Sinn des Lebens. Tatsächlich ist die Geschichte der Bürger eines kleines Dorfes im Westerwald angefüllt mit drolligen Schnurren, in blumige Sprache verpackte Sinnsprüche und einer eigentümlich beruhigenden Überzeugung, das im Leben und Sterben alles und jeder auf wundersame Weise zusammenhängt. Oder auf gut deutsch: Magischer Realismus. Und eigentlich unverfilmbar. Außer man macht es einfach.

Wie Aron Lehmann, der nach seinen bezaubernden Komödien Das schönste Mädchen der Welt" und Jagdfieber" neue Wege geht, ohne sich in irgendeiner Form zu verraten. Tatsächlich sind seine Liebe für nicht weichgespülte, etwas kantige Figuren und sein unbedingter Humanismus die beiden Werkzeuge, mit denen er den Stoff von Leky nach eigenem Drehbuch knackt und den Zuschauer entführt in eine Welt, die schon irgendwie die unsere ist, aber doch ganz eigenen Gesetzen gehorcht. Das mag der Grund sein, warum man gleich ein bisschen an Wes Anderson denken muss, an Emir Kusturica, an Aki Kaurismäki, aber ganz besonders an Jean-Pierre Jeunets "Die fabelhafte Welt der Amélie", der eine ähnliche Lust am Fabulieren hat und für sich auch eine Bildsprache findet, in der sich Anekdoten, Zufälle und eine unstillbare Ideenfreude zusammensetzen zu einem Film, der das Leben feiert. Dass die Musik in "Was man von hier aus sehen kann" von Boris Bojadzhiev in einer fast osmotischen Beziehung zu Yann Thierrsens "Amélie"-Petitessen zu stehen scheint, mag den Eindruck verstärken. Ohne dem Film dabei jemals das ganz Eigene zu nehmen, das ihn auszeichnet, wenn er durch die Zeitebenen springt, um seine Geschichte auszubreiten, die ebenso verrückt wie bezaubernd ist.

In einer nicht näher festgelegten Vergangenheit ist da eine Frau, die den Tod voraussagen kann. Wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, wird jemand im Dorf sterben. In der ebenso nicht näher festgelegten Gegenwart offenbart sich der Enkelin dieser Frau, die als Kind nach einem für sie traumatischen Erlebnis den Bezug zu sich selbst und ihrer Gefühlswelt verloren hat, eine unerwartete Gelegenheit, sich von der Last der Vergangenheit zu befreien. Wie Puzzlestücke setzen sich die Handlungselemente zusammen, fügen sich die Zeitsprünge zu einem Ganzen, in dem die Vergangenheit in die Gegenwart strahlt und umgekehrt. Alles hängt zusammen. Das könnte allzu banal erscheinen, wenn die Inszenierung nicht so feinfühlig und selbstbewusst wäre und die Schauspieler unter Aron Lehmanns Führung, unter ihnen Luna Wedler, Corinna Harfouch, Rosalie Thomass und Karl Markovics, nicht so hinreißend erblühen würden in dieser fabelhaften Welt der Mariana Leky.

Thomas Schultze