AMC-CEO Adam Aron lässt Gehalt einfrieren

Von einem 52-Wochen-Hoch von 34 Dollar ist der Aktienkurs der weltgrößten Kinokette AMC aktuell auf etwas mehr als vier Dollar abgestürzt. CEO Adam Aron hat vor diesem Hintergrund jetzt angekündigt, im kommenden Jahr auf die übliche Aufstockung seiner Bezüge verzichten zu wollen.

"Wir haben die größte Inflation seit 40 Jahren und daher werden die Firmen 2023 hohe Gehaltserhöhungen anbieten. Aber ich will nicht 'mehr' haben, solange der Aktienkurs unseren Aktionären Schmerzen bereitet. Daher habe ich dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Rotstift anzusetzen und sowohl meine Bargeld- als auch meine Aktienbezüge einzufrieren. KEINE ERHÖHUNG", schrieb Aron jetzt auf Twitter, wo er auch erklärte, er habe 15 bis 20 Führungskräfte aufgefordert, es ihm gleich zu tun. "Wenn CEOs um etwas 'bitten', stimmen Führungskräfte in der Regel zu. Ich bedanke mit aufrichtig bei ihnen. AMC hat ein sehr engagiertes Führungsteam", so Aron weiter.

Adam Aron betonte gleichzeitig, dass man nur von der Unternehmensspitze finanzielle Opfer erwarte. "Es ist schwer, Arbeitskräfte zu bekommen. Wir müssen unsere Leute fair bezahlen. Tatsächlich sind die Gehälter unserer Stundenkräfte in den US-Kinos im zweistellige Prozentbereich gestiegen", erklärte Aron weiter.

Im Frühjahr eines Jahres gibt die US-Börsenaufsicht in der Regel die Gehälter von CEOs börsennotierter Unternehmen bekannt. Demnach hatte Adam Aron 2021 Bezüge in einer Gesamthöhe von 18,9 Mio. Dollar erhalten gehabt, bestehend aus einem Grundgehalt von 1,45 Mio. Dollar sowie einer zusätzlichen Vergütung in bar in Höhe von sechs Mio. Dollar und in Form von Aktien im Wert von 11,4 Mio. Dollar.