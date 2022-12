Einschaltquoten: Lisa Maria Potthoff überzeugt auch am Dienstag als Sarah Kohr

Die am gestrigen Dienstag ausgestrahlte Folge der ZDF-Montagskrimireihe mit Lisa Maria Potthoff in der Hauptrolle verzeichnete gestern rund eine halbe Mio. mehr Zuschauer als eine XXL-Version des ARD-Vorabendquiz' "Wer weiß denn sowas?".

5,49 Mio. Zuschauer (MA: 19,4 Prozent) sahen am gestrigen Dienstagabend die Folge "Irrlichter" aus der ZDF-Montagskrimireihe "Sarah Kohr" mit Lisa Maria Potthoff in der Hauptrolle und machten das Zweite damit zum Tagessieger bei den Einschaltquoten. Im Ersten kam eine XXL-Version des Vorabendquiz' "Wer weiß denn sowas?" in der gestrigen Primetime auf 4,94 Mio. Zuschauer (MA: 19,6 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand das ARD-Quiz mit einem Marktanteile von 13 Prozent deutlich höher im Kurs als der ZDF-Krimi (7,4 Prozent) und holte sich in dieser Zielgruppe sogar den Primetimesieg. 8,8 Prozent standen in dieser Zielgruppe für die gestrige Ausgabe der ProSieben-Show "Galileo Big Pictures" zu Buche.

Mit drei Folgen startete RTL gestern die zweite Staffel der Historienserie Sisi"; die 14/49-Marktanteile lagen bei 7,5; 7,4 und 8,6 Prozent. Gar auf 7,8 Prozent brachte es gestern Abend Sport1 mit der Übertragung von der Darts-WM. Sat1 kam mit der Crimeserie Navy CIS" auf einen 14/49-Marktanteil von 5,2 Prozent, für "Hot oder Schrott - Die Allestester" bei Vox standen 4,5 Prozent zu Buche.

RTLZWEI konnte gestern Abend mit The Sixth Sense" (vier Prozent) das Filmduell gegen Kabel eins (Coach Carter"; 3,3 Prozent) für sich entscheiden.