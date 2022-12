"Glass Onion" startet als meist gesehener Film der Woche bei Netflix

Nach einem einmonatigen Kinorelease startete das "Knives Out"-Sequel in der Weihnachtswoche bei Netflix und war dort der meist gesehene Film. Bei den Serien ist "Emily in Paris" gleich zweimal vertreten.

Nach einem einmonatigen Kinorelease ist Glass Onion - A Knives Out Mystery" in der Weihnachtswoche weltweit auf Netflix gestartet und war in der Woche von 19. bis 25. Dezember mit 82,1 Mio. Stunden auch gleich der meist gesehene Film. Das "Knives Out"-Sequel startete damit beispielsweise etwas schlechter als Nora Fingscheidts The Unforgivable", der es bei seinem Start Mitte Dezember vergangenen Jahres auf 85,9 Stunden gebracht hatte und aktuell auf Platz acht der erfolgreichsten Filme bei Netflix aller Zeiten rangiert. Die weiteren Plätze auf dem Siegertreppchen der Netflix-Filmcharts der vergangenen Woche belegen "The Volcano: Rescue from Whakaari" (25,1 Mio. Stunden) und Guillermo del Toros Pinocchio" (19,6 Mio. Stunden).

Bei den TV-Programmen hatte die Addams-Family-Serie Wednesday", der Mitte Dezember insgesamt der Sprung über die Eine-Mrd.-Stunden-Marke gelungen war, mit 118,5 Mio. Stunden zum fünften Mal in Folge die Nase vorn. Allerdings nur verhältnismäßig knapp vor der dritten Staffel von Emily in Paris", die es in ihrer Startwoche auf 117,6 Mio. Stunden brachte und auch mit der ersten Staffel (11,5 Mio. Stunden; Platz zehn) noch in der Top Ten vertreten war. Platz drei ging an die erste Staffel von "The Recruit" (95,5 Mio. Stunden).

Die Plätze eins und zwei bei den nicht-englischsprachigen TV-Programmen belegten die Staffel zwei (61,1 Mio. Stunden) und eins (18,6 Mio. Stunden) von "Alice in Borderland", gefolgt von "Reborn Rich" (17 Mio. Stunden). Bei den nicht-englischsprachigen Filmen hatte der Krimi The Big 4" (19,7 Mio. Stunden) die Nase vorn vor "Nicht so fröhliche Weihnachten" (17,8 Mio. Stunden) und der türkischen RomCom "Private Lesson" (9,8 Mio. Stunden).