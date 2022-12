Weihnachtsdelle in deutschen Kinos

Mit 736.000 Besuchern und einem Einspiel von 10,16 Mio. Euro konnte Avatar: The Way of Water" Platz eins der deutschen Kinocharts am Weihnachtswochenende verteidigen und steht insgesamt bei knapp 2,9 Mio. Besuchern (39,52 Mio. Euro).

Nach der heute in der FilmSource-Auswertung von Comscore veröffentlichten Zahlen belegten mit Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (120.000 Besucher; 1.04 Mio. Euro / inkl. Previews: 174.000 Besucher; 1,51 Mio. Euro) und Oskars Kleid" (39.000 Besucher; 368.000 Euro / inkl. Previews: 57.000 Besucher; 544.000 Euro) zwei Neustarts die restlichen beiden Plätze auf dem Siegertreppchen.

Insgesamt lösten am Weihnachtswochenende 1,14 Mio. Besucher Tickets in den deutschen Kinos und sorgten dabei für ein Einspiel von 13,55 Mio. Dollar - ein Minus von 30,5 bzw. 28,4 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Bei den Kinotickets wurde im Jahr 2022 jetzt die 70-Mio.-Marke genommen; mit rund 70,05 Mio. Tickets liegt der Wert um 81,8 Prozent über dem vergleichbaren Wert des Vorjahres, der Umsatz liegt mit 646,7 Mio. Euro gar 88,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu den entsprechenden Werten des Jahres 2019 fehlen bei den Besuchern knapp 34 Prozent, beim Umsatz knapp 30 Prozent.

Ein Blick zu den Nachbarn: in den österreichischen Kinos spülten 142.000 Besucher am vergangenen Wochenende rund 1,67 Mio. Euro in die Kassen der Kinos; ein Minus gegenüber des Vorwochenendes um 10,7 bzw. 21,7 Prozent. Aufs Jahr betrachtet, sind sowohl Besucherzahlen (9,5 Mio.) als auch das Einspiel (96,37 Mio. Euro) jeweils mehr als doppelt so hoch wie zum vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres.

In den niederländischen Kinos stiegen sowohl Besucherzahlen - um 15,3 Prozent auf 384.000 - als auch Umsatz - um 10,2 Prozent auf 4,5 Mio. Euro - im Vergleich zur Vorwoche an. Das Jahresboxoffice liegt in den Niederlanden mit 231,1 Mio. Euro um 70,9 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert, die Besucherzahlen mit 22,3 Mio. um 65,9 Prozent darüber.