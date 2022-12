"Avatar: The Way of Water" nähert sich 900-Mio.-Dollar-Marke

Nach dem Weihnachtswochenende steht "Avatar: The Way of Water" am weltweiten Boxoffice kurz vor der 900-Mio.-Dollar-Marke.

Nach dem Weihnachtswochenende steht Avatar: The Way of Water" am weltweiten Boxoffice bei 889,3 Mio. Dollar (287,6 Mio. Dollar in den USA, 601,7 Mio. Dollar außerhalb Nordamerikas) und ist damit der fünfterfolgreichste Film des Jahres hinter Top Gun Maverick" (1,488 Mrd. Dollar), "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (1,001 Mrd. Dollar), Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (955,7 Mio. Dollar) und "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (939,4 Mio. Dollar).

Im weltweiten All-Time-Ranking belegt "Avatar: The Way of Water" aktuell Platz 73; für die Top 50 (The Dark Knight"; 1,006 Mrd. Dollar) fehlen noch knapp 117 Mio. Dollar.

Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas ist aktuell China (100,5 Mio. Dollar), gefolgt von Korea (53 Mio. Dollar), Frankreich (52,3 Mio. Dollar), Indien (37 Mio. Dollar) und Deutschland, wo er nach seinem zweiten Wochenende auf die Drei-Mio.-Besucher-Marke zustrebt.