Trauer um Johannes Kreile

Johannes Kreile ist tot. Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), bei der der Rechtsanwalt und Geschäftsführer der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mehr als 25 Jahre lang im Verwaltungsrat saß, heute mitteilt, ist Kreile jetzt nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Kreile wurde 64 Jahre alt.

BLM-Präsident Thorsten Schmiege: "Ich habe Johannes Kreile nicht nur als Mitglied unseres Verwaltungsrates mit herausragender Medienrechts-Expertise und fundierter Branchen­kenntnis schätzen gelernt, sondern vor allem als warmherzigen Menschen mit feinem Humor und bescheidenem Auftreten. Von seiner wissenschaftlichen Kompetenz konnte ich mich im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit für den Kommentar zum Rundfunkstaatsvertrag überzeugen. Hier hat er für das Medienrecht - wie im Übrigen auch als streitbarer Anwalt - stets Maßstäbe gesetzt. Seine Publikationen zum Medienrecht, Urheberrecht und Telekommunikations-Recht werden weiterhin Studierende und juristisch Tätige begleiten."

Johannes Kreile übte seine anwaltschaftliche Tätigkeit als Partner der Sozietät Nörr Stiefenhofer Lutz aus und gehörte zu den herausragenden Medienrechtlern in Deutschland. Er leitete die Rechtsabteilung des Bundesverbandes Deutscher Fernsehproduzenten, war stellvertretender Geschäftsführer, Dir. für Finanzen & Recht I sowie Leiter Sektion Fernsehen der Produzentenallianz und war Geschäftsführer der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Für den Verband der Deutschen Konzertdirektion war er als juristischer Berater tätig. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit lehrte er in München an der Hochschule für Fernsehen und Film sowie als Gastdozent an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing. Kreile war Mitherausgeber und Verfasser des Kommentars zum Rundfunkstaatsvertrag sowie des Jugendmedienschutzstaatsvertrag und ist auch als Autor zahlreicher Publikationen zum Medienrecht, Urheberrecht und Telekommunikationsrecht hervorgetreten. Johannes Kreile hat zahlreiche Beiträge im Bereich Medien- und Urheberrecht publiziert. Zudem war er Vorsitzender der Richtlinienkommission der FFA und Vizepräsident der europäischen Produzentenvereinigung CEPI.