Einschaltquoten: "Traumschiff" segelt "Tatort" davon

5,71 Mio. Zuschauer (MA: 19,7 Prozent) waren gestern im ZDF an Bord, als sich das "Traumschiff" auf die Reise nach Coco Island machte. Damit holten sich die Mainzer den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Im Ersten sahen zur gleichen Zeit 4,09 Mio. Zuschauer (MA: 14,1 Prozent) den "Tatort: Mord unter Misteln", die 90. Fall der von Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec gespielten Kommissare Leitmayr und Batic.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand für das "Traumschiff" gestern Abend ein Marktanteil von 16 Prozent zu Buche - der höchste Wert in der Primetime. Der "Tatort" kam in dieser Zielgruppe auf 11,1 Prozent und landete damit im Primetimeranking noch hinter Die Eiskönigin 2", der Sat1 12,3 Prozent einbrachte.

Auf neun Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern ein "Weihnachts-Zockerspecial" der RTL-Show "Wer wird Millionär?", lag aber bei der Reichweite in dieser Zielgruppe mit 530.000 Zuschauern noch knapp vor der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (520.000 Zuschauer / MA: 9,1 Prozent).

Vox konnte den Filmdreikampf gestern Abend mit Bad Moms 2" (6,6 Prozent) gegen Kabel eins (Die Glücksritter"; 6,1 Prozent) und RTLZWEI ("Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht"; 5,4 Prozent) für sich entscheiden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag konnte das ZDF mit "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" 3,65 Mio. Zuschauer (MA: 14,4 Prozent) vor die Bildschirme locken, im Ersten hatten nach der "Tagesschau" (3,84 Mio. Zuschauer / MA: 16,3 Prozent) und der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (3,61 Mio. Zuschauer / MA: 15 Prozent) 2,63 Mio. Zuschauer (MA: zehn Prozent) das historische Drama "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" gesehen.

Klare Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen in der Primetime des 25. Dezember war "Kevin -Allein in New York" gewesen, der Sat.1 einen Marktanteil von 23,1 Prozent und eine Gesamtreichweite von 2,92 Mio. Zuschauern (MA: 11,4 Prozent) eingebracht hatte.

Am Heiligen Abend waren die Bildschirme in den deutschen Wohnzimmern überwiegend schwarz geblieben. Die größte Reichweite hatte Sat.1 mit "Kevin - Allein zu Haus", der mit 2,67 Mio. Zuschauern (MA: 14,5 Prozent) über seinen Vorjahreswerten blieb, erzielt gehabt; bei den 14- bis 49-Jährigen war der Komödienklassiker auf einen Marktanteil von 28,5 Prozent gekommen gewesen. Das Erste verzeichnete für die Weihnachtskomödie Wenn das fünfte Lichtlein brennt" 2,51 Mio. Zuschauer (MA: 13,8 Prozent), die Weihnachtsshow "Heiligabend mit Carmen Nebel" war im ZDF auf 1,7 Mio. Zuschauer (MA: 6,7 Prozent) gekommen; rund eine halbe Mio. Zuschauer und knapp zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Am Freitagabend hatte das Erste Platz eins bei den Einschaltquoten mit dem Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" (5,47 Mio. Zuschauer / MA: 19,7 Prozent) knapp verpasst; er war an die ZDF-Krimiserie Die Chefin" (5,61 Mio. Zuschauer / MA: 20,2 Prozent) gegangen. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich "Der kleine Lord" mit einem Marktanteil von 16,9 Prozent hingegen Platz eins in der Primetime gesichert gehabt. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe war "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" (zwölf Prozent) bei RTL.