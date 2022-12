"Zürich-Krimi"-Doppel abgedreht

Unter der Regie von Connie Walther sind jetzt zwei neue Filme aus der "Zürich-Krimi"-Reihe entstanden, die kurz vor Weihnachten abgedreht worden waren. In den Hauptrollen standen erneut Christian Kohlund als "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert und Ina Paule Klink als Rechtsanwältin Dominique Kuster vor der Kamera von Birgit Gudjonsdottir.

Im "Zürich-Krimi: Borchert und der Mord ohne Sühne" (AT), zu dem Robert Hummel das Drehtuch geschrieben hat, wird Borchert von Hans Siegenthaler (Thomas Huber) gebeten, den Fall seiner vor Jahren erstochenen Tochter wieder aufzurollen; Siegenthaler will die mutmaßliche Mörderin, die Geschäftsfrau Bernadette Schanz (Melissa Anna Schmidt), zur Rechenschaft ziehen. Sie war damals freigesprochen worden und wehrt sich jetzt gegen die neuerlichen Anschuldigungen. Doch Borchert entdeckt etwas, was bisher übersehen worden war.

Das Drehbuch zum "Zürich-Krimi: Borchert und die Spur der Steine" (AT) hat Rainer Ruppert geschrieben. Diamantenhändler Xavier Schliemann (David Rott) wacht nach einem Junggesellenabschied in seinem Hotelzimmer auf - neben ihm seine erschossene Geschäftspartnerin Nikol. Doch anstatt sich zu stellen, vertraut Xavier sich seiner Jugendliebe Dominique Kuster an. Während diese seine Geschichte glaubt, ist Thomas Borchert skeptisch; schon erst recht, als Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) die Tatwaffe als Xaviers Waffe identifiziert und diesen zur Fahndung ausschreibt. Xavier war zwischenzeitlich mit Dominiques Hilfe untergetaucht, um herauszufinden, wer ihm den Mord in die Schuhe schieben will. Auch Borchert versucht herauszufinden, ob sich der Diamantenhändler in der Szene Feinde gemacht hatte.

Produziert werden die beiden "Zürich-Krimis" von Graf Film in Koproduktion mit Mia Film im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Fördermittel gab es vom Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie.

Ausstrahlungstermine auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" stehen noch nicht fest.