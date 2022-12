Kinocharts Deutschland: Blaue Weihnachten

Mit mehr als 700.000 Besuchern war "Avatar: The Way of Water" auch am Weihnachtswochenende die souveräne Nummer eins der deutschen Kinocharts.

DER SPITZENREITER

Nachdem Avatar: The Way of Water" sich am Freitag einen Bogey in Silber (zwei Mio. Besucher innerhalb von 20 Tagen) gesichert hatte, strebt das Sequel nach seinem zweiten Wochenende bereits mit voller Kraft auf einen Gold-Bogey (drei Mio. Besucher innerhalb von 30 Tagen zu). Am Weihnachtswochenende kam der Spitzenreiter der deutschen Kinocharts auf 720.000 Besucher und einen Umsatz von rund 9,9 Mio. Euro.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Auf der Zwei gestartet ist der erfolgreichste Neuling des Wochenendes, Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", der mit 120.000 Besuchern (eine Mio. Euro) als letzter Titel noch sechsstellige Zahlen schrieb. Platz drei nach Umsatz belegte ein weiterer Neustart, Hüseyin Tabaks Oskars Kleid", der es bei 38.000 Besuchern auf 360.000 Euro Umsatz brachte. 43.000 Besucher spülten "Der Räuber Hotzenplotz" 320.000 Euro Umsatz in die Kasse. Platz fünf der deutschen Kinocharts belegte mit dem Whitney-Houston-Biopic I Wanna Dance With Somebody" (22.000 Besucher; 240.000 Euro) ein weiterer Neustart.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Karoline Herfurths Einfach mal was Schönes" belegte mit 74.000 Euro Umsatz (8.000 Besucher) Platz zehn, gefolgt von Dauerbrenner Die Schule der magischen Tiere 2" (73.000 Euro; 9.800 Besucher) und Fatih Akins "Rheingold" (59.000 Euro; 8.400 Besucher). Platz 17 ging an Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" (42.000 Euro; 4.500 Besucher); die Plätze 18 und 20 belegten Hui Buh und das Hexenschloss" (41.000 Euro; 5.600 Besucher) und Der Nachname" (20.000 Euro; 2.500 Besucher).

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos für die Top-20-Filme am Weihnachtswochenende 1,06 Mio. Tickets verkauft, das Einspiel lag bei knapp 12,9 Mio. Euro.