Kinocharts USA: "Avatar" bietet Elliot die Stirn

Während Wintersturm Elliot in einigen Bundesstaaten das öffentliche Leben am Weihnachtswochenende komplett lahm legte, steuert "Avatar: The Way of Water" nach seinem zweiten Wochenende insgesamt auf die 300-Mio.-Dollar-Marke zu.

Der Wintersturm Elliot hat in den USA in zahlreichen Bundesstaaten vor allem des Mittleren Westen das öffentliche Leben am Weihnachtswochenende nahezu komplett lahm gelegt gehabt; dem Vernehmen nach sollen rund 80 Kinos geschlossen gehabt haben und erst im Verlauf des Sonntags wieder öffnen.

Avatar: The Way of Water" blieb davon nahezu unbeeindruckt und hat am Drei-Tages-Wochenende ersten Schätzungen zufolge 55 Mio. Dollar eingespielt - ein Minus im Vergleich zum Startwochenende von 59 Prozent. Für das lange Weihnachtswochenende wird mit 82 Mio. Dollar gerechnet, was zu einem Gesamteinspiel nach dem zweiten Wochenende von 279,7 Mio. Dollar führen würde.

Die Plätze zwei bis vier der US-Kinocharts belegen am Weihnachtswochenende drei Neustarts. Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" belegte mit einem Drei-Tages-Einspiel von 11,1 Mio. Dollar Platz zwei; am lagen Wochenende wird mit 17,4 Mio. Dollar, inklusive Previews mit 24,3 Mio. Dollar gerechnet. Auf der Drei folgt das Whitney-Houston-Biopic I Wanna Dance With Somebody" (Drei-Tages-Einspiel: 5,3 bis 5,5 Mio. Dollar; Vier-Tages-Einspiel: acht bis zehn Mio. Dollar) und Platz vier belegt "Babylon - Rausch der Ekstase" (Drei-Tages-Einspiel: 3,34 Mio. Dollar; Vier-Tages-Einspiel: fünf Mio. Dollar.

Komplettiert wird die Top fünf der US-Kinocharts am Weihnachtswochenende durch Black Panther: Wakanda Forever" (Drei-Tages-Einspiel: 2,65 Mio. Dollar; Vier-Tages-Einspiel: 3,89 Mio. Dollar; gesamt: 426,5 Mio. Dollar).