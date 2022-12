"Everything Everywhere All At Once" überzeugt Filmkritiker in Florida

Bei der Wahl der Jahresbesten durch den Florida Film Critics Circle ist "Everything Everywhere All At Once" zum besten Film gewählt worden.

Der Florida Film Critics Circle hat Everything Everywhere All At Once" zum besten Film des Jahres gewählt. %Ke Huy Quan% wurde außerdem als bester Nebendarsteller prämiert, ebenso wie das gesamte Ensemble des Actionabenteuers.

Zweiter großer Abräumer bei der Jahresbestenwahl des Florida Film Critics Circle Die Frau im Nebel", der bei der Wahl zum besten Film auf Platz zwei landete und als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus erhielt Park Chan-wook den Preis für die beste Regie und zusammen mit Jeong Seo-Gyeong für das beste Originaldrehbuch.

Zum besten adaptierten Drehbuch des Jahres wählte der Florida Film Critics Circle Sarah Polleys Die Aussprache". Die Hauptdarstellerpreise gingen an Colin Farrell (The Banshees of Inisherin") und Cate Blanchett (Tár"), als beste Nebendarstellerinnen wurden ex aequo Jessie Buckley ("Die Aussprache") und Nina Hoss ("Tár") ausgewählt.

Bester Animationsfilm des Jahres in den Augen des Florida Film Critics Circle ist "Rot", bester Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed".

Alle Gewinner im Überblick