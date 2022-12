Cecchi Gori Group vor Comeback

2006 hatte das Studio, das u.a. Roberto Benignis Oscargewinner "Das Leben ist schön" produziert hatte, Insolvenz angemeldet gehabt. Eine Gruppe von Investoren aus Italien hat jetzt die in den USA noch aktiven Tochterfirmen des Studios übernommen und will die Marke jetzt neu starten.

2006 hatte die Cecchi Gori Group, Studio hinter Filmen wie Der Postmann" Mediterraneo" und Oscargewinner Das Leben ist schön" Insolvenz angemeldet, nachdem sich Firmenmogul Vittorio Cecchi Gori u.a. mit der Übernahme des Fußballclubs AC Florenz finanziell überhoben hatte.

Während sämtliche Geschäftsaktivitäten in Italien daraufhin eingestellt worden waren, wurden die US-Töchter Cecchi Gore U.S.A. und Cecchi Gore Pictures unter der Leitung von Produzent Niels Juul weitergeführt. Von Los Angeles aus war Juul dann maßgeblich daran beteiligt, Filmrechte, die Vittorio Cecchi Gori in seinen Hochzeiten erworben hatte, umzusetzen - wie etwa in Form von Martin Scorseses Silence" und Michael Manns "Ferrari".

Wie das US-Branchenblatt jetzt berichtet, hat eine Gruppe italienischer Investoren jetzt die beiden US-Firmen und deren Tochterfirmen übernommen und wollen die Marke jetzt unter neuem Management wiederbeleben.

Geführt werden soll die neue Cecchi Gori Group von Federico Canfora, Sohn eines langjährigen Anwalts von Cecchi Gori, als CEO und dem in den USA ansässigen Unternehmer Javier Barrilero als President. Juul soll als Berater fungieren, der zwischenzeitlich 80-jährige Vittorio Cecchi Gori als Ehrenpräsident.

"Vittorio hat mit seinem großartigen Geschmack und Geschäftssinn viele großartige Stoffe und Drehbücher von oscarwürdigen Talenten erworben. Als Marke wollen wir jetzt in die Fußstapfen von 'Das Leben ist schön' und 'Der Postmann' treten mit anderen herausragenden Projekten, die menschliche Geschichten mit kommerziellem Potenzial erzählen", erklärte Juul gegenüber Variety.

Dazu zählen dem Blatt zufolge "Kafka" nach einem Drehbuch von John Briley, ein Remake von Dino Risis Verliebt in scharfe Kurven", ein Remake von Neri Parentis Ho vinto la lotteria di Capodanno" nach einem Drehbuch von Eric Idle, eine Verfilmung von Dürrenmatts "Der Pensionierte" sowie eine im heutigen New York spielende Verfilmung von Dostojewskis "Schuld und Sühne".

Neben den Produktionsaktivitäten plant die neue Cecchi Gori Group auch den Aufbau einer Streamingplattform.

Dazu sagt Vittorio Cecchi Gori: "Ich habe all die Filme, die ich gemacht habe, durchkämmt und wir planen, einen kuratierten Streamingchannel aus allen Cecchi-Gori-Produktionen zu erschaffen, ergänzt durch Extras, in denen ich Anekdoten über einige Filme erzähle, und Interviews mit einigen der Schauspieler. Es wird eine wundervolle Reise werden, die Spaß machen und mich beschäftigen wird."