Nächster Meilenstein für "Avatar: The Way of Water"

Nach etwas mehr als einer Woche hat "Avatar: The Way of Water" weltweit schon mehr als 600 Mio. Dollar eingespielt.

Avatar: The Way of Water" setzt seinen Erfolgskurs unbeirrt fort. Er wird nicht nur in Deutschland auch am Weihnachtswochenende wieder souverän die Kinocharts anführen, sondern konnte auch weltweit einen nächsten Meilenstein erreichen.

Nach dem zweitbesten Mittwochsergebnis des Jahres liegt "Avatar: The Way of Water" in den USA aktuell bei einem Gesamteinspiel von 183 Mio. Dollar. Hinzu kommen 426,8 Mio. Dollar außerhalb Nordamerikas, sodass insgesamt bereits 609,8 Mio. Dollar zu Buche stehen.

Im weltweiten All-Time-Ranking bedeutet das Platz 173; zur Top 100 (2012"; 791,2 Mio. Dollar) fehlen noch gut 180 Mio. Dollar.