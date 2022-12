Regiegilde verkündet erste Ehrenpreisträger

Im Rahmen der 75. DGA Awards der amerikanischen Regiegilde am 18. Februar 2023 werden die beiden langjährigen Gilde-Mitglieder Mark Hansson und Valdez Flagg mit Ehrenpreisen bedacht. Hansson, der seit vielen Jahren als erster Regieassistent in der US-Branche arbeitet, erhält den Frank Capra Achievement Award; Flagg, ein erfahrener Stage Manager, wird mit dem Franklin J. Schaffner Achievement Award gefeiert. Die DGA drückt damit ihren Dank für den seit über 30 Jahren währenden Einsatz der beiden Männer für die Belange der DGA-Mitglieder aus. Hanssons war bei über 130 Filmen als Assistant Director beteiligt, darunter TV-Arbeiten wie Six Feet Under" oder Curb Your Enthusiasm" oder Kinofilme wie Dreamgirls". Flagg, seit 1987 DGA-Mitglied, ist als Stage Manager in zahlreiche Live-Shows involviert wie die Academy Awards, die Grammys, Golden Globes oder Emmys.

Der Lifetime Achievement Award for Distinguished Achievement in Television Direction geht 2023 an Robert A. Fishman, der in den USA als Regisseur von Sportübertragungen einen Namen hat.

Die Nominierungen für die 75. DGA Awards werden am 10. bzw. 11. Januar 2023 bekanntgegeben. Am 10. werden zunächst die Fernseh-, am 11. die Kinokategorien verkündet.