Schwarze Filmkritiker mögen "The Woman King"

Der Black Film Critics Circle hat nicht nur "The Woman King" zum besten Film des Jahres gewählt, sondern auch dessen Regisseurin Gina Prince-Bythewood für die beste Regie prämiert.

Der Black Film Critics Circle hat jetzt seine Jahresbesten in 13 Kategorien bekannt gegeben. Großer Gewinner war The Woman King", der nicht nur die Auszeichnung als bester Film, sondern auch für die beste Regie (Gina Prince-Bythewood) erhielt. Die Auszeichnungen für die besten Hauptrollen gingen an Danielle Deadwyler (Till") und Brendan Fraser (The Whale"), für die besten Nebenrollen wurden Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever") und Ke Huy-Quan (Everything Everywhere All At Once") prämiert. Die Drehbuchpreise des Black Film Critics Circle gingen an Dan Kwan und Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once") für das beste Originaldrehbuch sowie ex aequo Samuel D. Hunter ("The Whale") bzw. Guillermo del Toro und Patrick McHale (Guillermo del Toros Pinocchio") für das beste adaptierte Drehbuch. Für die beste Kamera zeichnete der Black Film Critics Circle Claudio Miranda (Top Gun Maverick") aus, als bester Dokumentarfilm wurde Fire of Love", als bester Animationsfilm "Guillermo del Toros Pinocchio", als bester fremdsprachiger Film RRR" benannt.

"2022 war ein hervorragendes Jahr für Filme von und mit farbigen Menschen. Die Tatsache, dass wir viele Filme aus unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Genres haben und ihre Erfolge haben eine Veränderung beschleunigt, denen Schauspieler wie Sidney Poitier vor Jahrzehnten die Türen geöffnet haben. Mit ihm mögen wir in diesem Jahr einen Giganten verloren haben, aber alles, für das er gestanden hat und für das er Grenzen überschritten hatte ist in Erfüllung gegangen. Unsere Geschichten sind von Bedeutung und die Welt nimmt Notiz davon", erklärt der Ko-President des Black Film Critics Circle, Mike Sargent.