AMC legt Verhandlungen über Übernahme insolventer Cineworld-Kinos auf Eis

Zuletzt hieß es, dass das insolvente Unternehmen Cineworld, zu dem auch die Kette Regal gehört, nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts an seiner Restrukturierung arbeitet, die im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll. Nun wurde bekannt, dass AMC offenbar mit Kreditgebern über eine mögliche Übernahme von Kinos aus dem Cineworld-Portfolio gesprochen haben soll. Doch die Verhandlungen wurden bereits wieder beendet.

Zuletzt hieß es, dass das insolvente Unternehmen Cineworld, zu dem auch die Kette Regal gehört, nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts an seiner Restrukturierung arbeitet, die im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll (wir berichteten). Nun wurde bekannt, dass AMC offenbar mit Kreditgebern über eine mögliche Übernahme von Kinos aus dem Cineworld-Portfolio gesprochen haben soll. In einer Einreichung für die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ist laut Deadline zu lesen, dass AMC im Zuge des Cineworld-Insolvenzverfahrens über die Übernahme einer unbestimmten Anzahl von Kinos in den USA und Europa diskutiert hatte, dass die Verhandlungen im Moment aber nicht fortgesetzt würden. Die Übernahme der Häuser wäre zum Teil durch die Ausgabe neuer "APE"-Aktien sowie durch eine Fremdfinanzierung durch die Kreditgeber von Cineworld finanziert worden.

"Im Verlauf der Gespräche hat Cineworld den Kreditgebern keine vertraulichen oder nicht öffentlichen Informationen, Analysen, Zusammenstellungen, Prognosen, Studien oder andere Dokumente zur Verfügung gestellt", heißt es in der AMC-Mitteilung. "Es wurde keine endgültige Vereinbarung mit den Kreditgebern über die Bedingungen eines Vorschlags getroffen, der den Schuldnern in den Cineworld-Fällen vorgelegt werden soll."