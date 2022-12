Kinocharts Deutschland Trend: The Way of Silber

Ein gigantisches Kinowochenende stünde bevor in Deutschland, wenn Weihnachten in diesem Jahr nicht ausgerechnet auf Samstag fallen würde, den traditionell stärksten Kinotag der Woche. "Avatar: The Way of Water" hatte gestern jedenfalls einen furiosen Auftakt ins zweite Wochenende und sicherte sich als schnellster Film der Pandemie-Ära einen Bogey in Silber.

Ein gigantisches Kinowochenende stünde bevor in Deutschland, wenn Weihnachten in diesem Jahr wie zuletzt 2016 nicht ausgerechnet auf Samstag fallen würde, den traditionell stärksten Kinotag der Woche. Eine fiese Delle ist zu erwarten. Avatar: The Way of Water" hatte gestern jedenfalls einen furiosen Auftakt ins zweite Wochenende mit 200.000 verkauften Tickets und 2,7 Mio. Euro Umsatz. Damit überschritt der voraussichtlich größte Blockbuster des Jahres am neunten Tag bereits die Zwei-Mio.-Besucher-Marke und sicherte sich als schnellster Film der Pandemie-Ära einen Bogey in Silber - Keine Zeit zu sterben" war ebenfalls am neunten Tag fällig. Bis Sonntag sollten 700.000 Besucher möglich sein, dann würde sich der Film gesamt bereits in Richtung drei Mio. Zuschauer recken. Als einziger Film in diesem Jahr wartet dann ein Gold-Bogey auf den Hit von James Cameron.

Aber auch auf den Plätzen dahinter kann man sich über starke Neustarts freuen: Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" startet gut auf Platz zwei mit 35.000 Kinogängern und 285.000 Euro Umsatz in 598 Kinod. Hier kann man mit knapp 200.000 Ticketverkäufen bis Sonntag rechnen; danach sollte die Fortsetzung des Animationshits von 2011 kräftig zulegen können. Oskars Kleid" von Hüseyin Tabak kann sich über Platz drei freuen mit 13.500 Besuchen und 120.000 Euro Umsatz in 507 Kinos. Bis Sonntag winken wohl rund 50.000 Zuschauer für den sehr emotionalen Film nach einem Drehbuch von Hauptdarsteller Florian David Fitz. Auf Platz vier landete gestern zum Auftakt des dritten Wochenendes "Der Räuber Hotzenplotz", der bei ebenfalls 13.000 Besuchen knapp 100.000 Euro umsetzte. Für das Gesamtwochenende könnten 60.000 Zuschauer zusammenkommen. Die Top fünf beschließt mit Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody", der am Starttag in 369 Kinos auf knapp 7000 Kinogänger und 70.000 Euro Boxoffice kam und nun auf ein erstes Wochenende mit 35.000 Besuchern zielt.