MDR-Inhalte in digitalen Angeboten der ARD immer beliebter

Seit September 2019 ist die Mediathek des MDR in die Mediathek der ARD integriert. Wie der MDR heute mitteilt, erfreuen sich seine digitalen Inhalte dort, aber auch in der ARD Audiothek, wachsender Beliebtheit.

Nach den jetzt vorgelegten Zahlen verzeichneten die MDR-Angebote in der ARD Mediathek in diesem Jahr bis dato mehr als 134 Mio. Abrufe, was einem Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auf sieben Mio. Abrufe bringen es die MDR-Angebote bis dato in diesem Jahr in der ARD Audiothek, ein Plus von vier Prozent im Vergleich zu 2021. Auch im linearen Bereich kann der MDR Erfolge feiern. So sei man nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent das erfolgreichste Dritte Programm der ARD.

MDR-Intendantin Karola Wille sieht in diesen Zahlen die Bestätigung, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet: "Die Angebote des MDR im Radio, im Fernsehen und im Internet genießen unverändert eine hohe Akzeptanz bei den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und vor allem die Nutzung unserer digitalen Inhalte wächst weiter, etwa in der ARD Mediathek und Audiothek. Dies bestärkt uns auf unserem Weg hin zu einem modernen digitalen Medienhaus, einem 'MDR für alle'. Wir wollen Angebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen machen, aus der Region für die Region - und darüber hinaus. Zudem freue ich mich über den gelungenen Start von ARD Kultur, unserer neuen ARD-Gemeinschaftseinrichtung unter Federführung des MDR in Weimar. Mit ARD Kultur in Weimar und zusätzlich der bundesweiten ARD-Kulturkoordination von unserer Programmdirektion in Halle aus, wird der MDR auch Kultursender in der ARD - und das in einer der kulturreichsten Regionen Deutschlands."

Wie auch insgesamt in der ARD Mediathek erfreuten sich die vom MDR verantworteten fiktionalen Angebote wie die Serien Schneller als die Angst" (rund 7,8 Mio. Abrufe), Lauchhammer - Tod in der Lausitz" (7,5 Mio. Abrufe) und Zerv - Zeit der Abrechnung" (6,7 Mio. Abrufe) dort großer Beliebtheit.

Im linearen Bereich besonders gefragt sind nach MDR-Angaben "Elefant, Tiger & Co" (MA: 24,4 Prozent), die Nachrichtensendung "MDR aktuell" (MA: 22 Prozent) sowie die regionalen Informationen der Ländermagazine mit einem Marktanteil von 21,7 Prozent.