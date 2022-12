Film- und Medienstiftung NRW unterstützt Serienideen mit 280.000 Euro

Kurz vor Jahresende hat die Film- und Medienstiftung NRW noch innovative Serienideen mit einer Gesamtsumme von 280.000 Euro gefördert. Dabei kommen zehn Produzenten und Autoren aus NRW mit ihren seriellen Projekten zum Zuge. Die höchste Einzelsumme, 37.000 Euro, erhielt "Miljö", das bei Made in Germany entwickelt wird und nach wahren Geschichten über die Frauenrechtsbewegung der 1970er Jahre anhand einer Prostituierten erzählt, die zur Fürsprecherin der Belange der Frauen wird und das titelgebende Kölner Rotlichtviertel aufmischt, weil sie von der Stadt Hilfe für die Errichtung von Europas größtem Laufhaus erhält, wo die Frauen auf eigene Rechnung anschaffen können. Bei eitelsonnenschein wird an der Mockumentary-Serienidee "Twentysome Think Tank" gearbeitet, die den Generationen Y und Z den Spiegel vorhält und von der Filmstiftung mit 35.000 Euro unterstützt wird. Jeweils 30.000 Euro gehen an "Fleisch" vom Autorenduo Eva Laass und Lars Hubrich, "Marion - Die Frau mit den sieben Garagen" von der Kölner Produktionsfirma tvist, "Remote" von Cameo Film- und Fernsehproduktion sowie "Herren 40 - Wicked Game" von Corso Film- und Fernsehproduktion.

Förderung erhielten auch "Fahrschule Forzen" (Autor Jonah Lambracht; 25.000 Euro); "Volvo Vulva" (Autorin Julia Keller; 23.000 Euro); "Schöner sterben" (Fandango Film und TV; 20.000 Euro) und "Mariotte" (Autorin Katharina Amling; 20.000 Euro).