Christine Strobl über die ARD Mediathek: "Wir haben noch viel vor"

In der ARD Mediathek haben im zu Ende gehenden Jahr vor allem hochwertige fiktionale Inhalte, aber auch anspruchsvolle Reportagen und Dokumentationen ihr Publikum gefunden. Das teilt der Senderverbund heute in einer Bilanz seines Streamingangebots mit.

Als Reichweiten-Highlights nennt die ARD darin die fünfteilige Doku-Serie "Being Jan Ulrich" mit 3,3 Mio. Views, den Tatort: Des Teufels langer Atem" mit mehr als 1,7 Mio. Views, den Eberhofer-Krimi Kaiserschmarrndrama" mit mehr als 1,5 Mio. Views sowie die Serien Schneller als die Angst", Euer Ehren" und Das Weiße Haus am Rhein" mit jeweils rund 1,2 Mio. Views pro Folge.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl zieht daher eine positive Bilanz: "Wir haben deutlich mehr spannende Angebote in der ARD Mediathek, wir informieren und unterhalten immer vielfältiger. Serienfans können sich jetzt auf zwei neue Serien monatlich freuen, Dokuliebhaber auf zwei besonders herausragende neue Dokumentationen pro Monat. Unser Einsatz zahlt sich aus: Wir verzeichnen die höchste Reichweite aller Streaming-Portale der deutschen Sender, erreichen auch die meisten jungen Leute im Alter von 14 bis 49 Jahren. Täglich sind jetzt schon mehr als zwei Millionen Menschen in der ARD Mediathek, und wir haben noch viel vor. Zudem freuen wir uns, dass auch Das Erste in der relevanten Fernsehzeit ab 20 Uhr das meistgesehene Programm in Deutschland ist mit einem Marktanteil von 16,1 Prozent, gefolgt vom ZDF mit 15,7 Prozent und den Dritten Programmen der ARD mit 14,3 Prozent."

Verstärkt hat die ARD nach eigenen Angaben auch die regionalen Angebote innerhalb der Mediathek. Als Beispiel wird die SWR-Serie Höllgrund" über ein beschauliches Dorf im Schwarzwald, das von einer Serie mysteriöser Todesfälle heimgesucht wird, genannt; sie verzeichnete in der Mediathek insgesamt 3,6 Mio. Abrufe.

"Das, was die ARD so besonders macht, ist ihre Verankerung in den Regionen. Diese Vielfalt wollen wir auch in der ARD Mediathek und im Digitalen insgesamt noch stärker abbilden - mit Inhalten, die für alle Generationen relevant und wertvoll sind", betont der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow.