"Banshees of Inisherin" mit meisten Chancen bei London Critics' Circle Awards

Die Londoner Filmkritikervereinigung mag Banshees of Inisherin" und Aftersun". Bei den bekanntgegebenen Nominierungen für die London Critics' Circle Awards führt Martin McDonaghs neuer Film mit neun Nennungen, einer mehr als Charlotte Wells' "Aftersun". "Banshees of Inisherin" geht unter anderem ins Rennen als bester Film des Jahres und bester britischer/irischer Film des Jahres. Die beiden Darsteller Colin Farrell und Brendan Gleeson holten Nominierungen in der Haupt- bzw. Nebendarstellerkategorie. Ihre Kollegen Barry Keoghan und Kerry Condon wurden ebenfalls nominiert (als beste Nebendarsteller/in). Colin Farrell kann sich zudem Hoffnung auf den Preis als bester britischer/irischer Schauspieler des Jahres machen. McDonagh wiederum erhielt Nominierungen für die beste Regie und bestes Drehbuch. Auch Charlotte Wells wurde für Regie und Drehbuch nominiert. Bei den Nebendarstellerinnen ist Nina Hoss für ihre Rolle in Tár" nominiert.

Die Gewinner werden am 5. Februar bekanntgegeben.

Die Nominierungen im Überblick.