Michael Souvignier und Till Derenbach: "Unser Produkt wird weltweit sichtbar"

Neun Lolas für Lieber Thomas" und ein internationaler Streaminghit mit Kleo": Für die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach und ihre Firma Zeitsprung Pictures war es ein herausragendes Jahr, das ihrer erfolgreichen Arbeit noch mehr Renommee und Anerkennung brachte. Wir sprachen mit den beiden über die Herausforderungen des Marktes und ihre neuen Projekte.

Blickpunkt:Film: 2022 war ein besonderes Jahr für Zeitsprung Pictures. Was haben die vielen Preise und internationalen Erfolge bewirkt?

Michael Souvignier: Es waren tatsächlich zwei sehr erfolgreiche Jahre mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Oktoberfest 1900", neun Lolas und dem großen Preis der Jury in Tallinn für "Lieber Thomas", der erfolgreichsten Doku mit "Costa Concordia". Und dann kam noch "Kleo" als Sahnehäubchen obendrauf. Und hoffentlich geht der Preisregen ja noch weiter. Wir stehen im Markt solide da und haben einen besonderen Track Record als Qualitätsproduzenten, dem 2022 noch eine Krone aufgesetzt wurde. Das freut uns sehr, aber ich kann nicht behaupten, dass jetzt jeden Tag jemand anruft und fragt, ob wir etwas für ihn tun können. Dafür ist die Resonanz aus der Branche gewaltig. Die Aufmerksamkeit, die uns die Autor:innen, Schauspieler:innen, Regisseur:innen, etc. entgegen bringen, ist wirklich toll.

BF: Lassen sich danach neue Projekte schneller oder einfacher finanzieren?

Till Derenbach: Die Tür, die vorher schon auf war, ist etwas weiter auf gegangen. Das Vertrauen in uns ist weitergewachsen, und wir müssen den Einsatz, den wir für unsere Geschichten an den Tag legen, nicht mehr dreimal betonen. Überzeugungsarbeit müssen wir trotzdem weiter leisten. Der Name Zeitsprung wird stärker als Brand wahrgenommen und hat noch mehr Wertigkeit bekommen. Wir wollten mit unseren Produkten immer das breite Publikum erreichen. Das ist uns bislang gut gelungen. Die Wahrnehmung, wofür wir in Deutschland wirklich stehen, ist deutlich gestiegen.

BF: Diese Brand verfügt über eine beachtliche Bandbreite. Bringt das gewachsene Vertrauen ein Mehr an künstlerischer Freiheit?

MS: Das lässt sich noch nicht sagen. Der Tag hat 24 Stunden, und wir sind 365 Tage dabei, Sachen anzubieten, zu entwickeln und umzusetzen. Es wird uns sehr in der Internationalisierung helfen. Dass durch die Streamer unser Produkt weltweit sichtbar wird, ist einfach fantastisch. Mit "Kleo" sind wir jetzt etwa für den Critics Choice TV Award nominiert worden. Das ist ein Zeichen, dass man diese Produkte auch jenseits des Teichs wahrnimmt. Stephen King hat uns auf seinem Twitter-Account geliked und geschrieben, das sei "eine schöne warme Brise, die aus Deutschland weht". Sowas gab es früher nicht. Der künstlerische Fächer geht viel weiter auf. Inzwischen sind Filme und Produktionen in Genres möglich, die es früher so nicht gab. Wo konnte man Vampir-, Monster- oder Horrorfilme made in Germany sehen? Nachdem man vor ein paar Jahren noch behauptet hat, dass die Autoren in Deutschland nichts können, haben sie es der Welt längst bewiesen. Das gilt genauso für Produzenten und Regisseure. Darauf dürfen wir alle stolz sein. Was nicht alles für wahnsinnstolle, grandiose Produktionen entstehen: Im Westen nichts Neues", Babylon Berlin", 1899" und "Kleo", um nur einige zu nennen, erobern die Welt. Das hat man sich noch vor ein paar Jahren so nicht vorstellen können. Das sind Chancen, die man jetzt auch nutzen muss. Wir sind jedenfalls für alle Kampfarten gemeldet.

BF: Verändert sich dadurch die Ausrichtung von Zeitsprung?

MS: Wir haben das Projekt "Zeitsprung Zukunft" ausgerufen. Der Markt öffnet sich, und auf einmal wollen alle Genres bedient werden. Zu den privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten sind die Streamer dazu gekommen, und es gibt immer diversere Produktionen. Zusätzlich bedienen wir das Kino mit und liefern Dokumentationen. Der Markt dreht sich immer schneller, und wir sind im ständigen Austausch mit den Kreativen und unseren Kunden. Dadurch ändert sich auch unsere Perspektive. Wir versuchen mitzuhalten und sind ganz gut dabei. Wir sind auf der einen Seite schon lange auf dem Markt, aber sind immer noch ganz schön avantgardistisch unterwegs.

TD: Im Kern bleiben wir, was wir sind, weil es das ist, was wir können. Wir können schnell, gut und "high-end" produzieren. Das ist eine gute Währung in volatilen Märkten bei der steigenden Inflation und den Schwankungen bei Angebot und Nachfrage. Wenn man zu uns kommt, weiß man, dass wir es hinkriegen, zuverlässig und in allerhöchster Qualität. Exzellenz und Erfahrung ist unsere Währung, mit der wir zukünftig auch ganz andere Projekte angehen können. Das ist der Markenkern der Firma Zeitsprung, das Fundament, auf dem sie aufbaut. Insbesondere wir freien Produzenten werden in ein sehr volatiles Umfeld kommen. Und darauf bereiten wir uns vor.

BF: Sorgt der Hunger nach Programm immer neuer Anbieter für Goldene Zeiten für die Produktion?

MS: Es sind goldene Zeiten in Anführungsstrichen. Die Beauftragung von Content hat sich verdoppelt oder nahezu verdreifacht, und der muss hergestellt werden. Dadurch entstehen völlig neue Chancen, dadurch kommen auch neue Produktionsfirmen an den Start. Große Produktionsfirmen werden wachsen, aber auch kleine sterben. Es wird eine Marktbereinigung geben, so wie auch bei den Streamern. Und das geht immer schneller. Was früher Jahre gedauert hat, vollzieht sich jetzt in ein paar Monaten. Momentan gibt es im Markt diese unendliche Programmvielfalt, die fantastisch ist. Noch nie hatten die Zuschauer mehr Möglichkeiten zu sehen, was ihnen Spaß macht. Vor zehn Jahren hätte man davon nicht zu träumen gewagt.

BF: Ist es ein Problem im Verhältnis mit den Streamern, kaum oder keine Rechte zu behalten?

TD: Es gibt Länder in Europa wie Frankreich, in denen das längst ausverhandelt ist. Dort bleiben den Produzenten auch bei Streamingdienstprojekten Rechte. Wir haben in den Verhandlungen vor "Kleo" zumindest darüber gesprochen. Aber diese Auseinandersetzung können wir als kleine Produktionsfirma allein nicht führen. Das muss ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz für die Produzentenallianz sein. Wenn etwa Netflix in die Fördersysteme einzahlt und Produzenten so Rechte verbleiben, dabei aber auch Produktionen für Netflix günstiger hergestellt werden können, dann ist das ein Prozess, der in anderen europäischen Ländern sein Vorbild findet. Was die Rechtesituation ganz generell betrifft, so ist sie genauso dramatisch wie vor zehn oder 20 Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir eine große Industrie in Deutschland herausbilden wollen, kann es nur über Rechte, Refinanzierung und Verkäufe gehen. Und an dem Punkt herrscht vermeintlich Stillstand in der Diskussion, in einem Markt, der total in Bewegung ist.

BF: Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Öffentlich-rechtlichen aus? Wirkt sich der Zwang zum Sparen auch auf Prestigeproduktionen wie Das weiße Haus am Rhein" aus?

MS: Wer "Das weiße Haus am Rhein" gesehen hat, hat gemerkt, dass wir nur die Hälfte der Geschichte erzählt haben. Trotz des großen Erfolges haben wir leider keine Beauftragung für Teil drei und vier bekommen. Das öffentlich-rechtliche System hat massive Probleme mit teuren Produktionen, die jetzt erst richtig anfangen. Jetzt gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, und es gibt schon Sendeanstalten, die mehr Pensionäre als Angestellte zu bezahlen haben. Woran können sie sparen? Überwiegend am Programm und da wird es immer schwieriger, teure historische High-End-Serien zu produzieren. Durch die Diskussion über den rbb ist wohl auch eine Erhöhung der Rundfunkgebühren in weite Ferne geraten. Stattdessen ist eine politische Diskussion entfacht worden, die viele jetzt nutzen. Was schade ist, weil wir alle froh und dankbar sein können, dass es das öffentlich-rechtliche System gibt.

BF: Wie wichtig wäre es nach all den Erfolgen, im Programm der Sender einen Reihenplatz zu bekommen?

MS: Auch wir wünschen uns natürlich langlaufende Serien oder auch Reihen, weil sie das Brot- und Buttergeschäft einer Produktionsfirma darstellen. Mit "Einstein" waren wir bei Sat.1 über mehrere Staffeln sehr erfolgreich und daran schließt sich "Kleo" für Netflix gerade an.

BF: Für RTL+ entsteht gerade die High-End-Serie "Ich bin Dagobert". Nach vielen Personalrochaden bleibt bei RTL einiges im Ungewissen. Wirkt sich das aus?

TD: Wir arbeiten seit Mitte der 90er Jahre mit RTL zusammen, und das von Anbeginn an immer erfolgreich, mit großen Sonderprogrammierungen wie Starfighter - Sie wollten den Himmel erobern", "Duell der Brüder - Adidas gegen Puma" oder zuletzt "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" über Boris Becker. Wir haben eine lange Tradition miteinander und können uns total aufeinander verlassen. Mit der Redaktion, mit der wir uns kreativ besprechen und nach vorne gehen, ist eine große Konstanz gegeben. Und "Dagobert" ist eine weitere Leuchtturm-Großproduktion, nur dass es diesmal eine in sich geschlossene Mini-Serie geworden ist, mit der wir den Markt noch einmal kreativ-inhaltlich überraschen können und auch im Ausland reüssieren wollen.

BF: Kinofilme, TV-Movies oder Serien - was macht Produzenten im momentanen Markt die meiste Freude?

MS: Das Anstrengendste macht uns am meisten Freude, weil es die größte Herausforderung ist, und das ist, eine High-End-Serie zu entwickeln und an den Start zu bringen. Oder so einen Film wie "Lieber Thomas" auf die Leinwand zu bringen und dann mit so vielen Preisen belohnt zu werden. Aber eigentlich macht uns alles Freude, was wir entwickeln und produzieren.

TD: Uns machen vor allem die großen Erzählungen Freude. Was uns antreibt und bewegt, ist das Inhaltliche. Der Sender und das Format sind nicht das Entscheidende. "Kleo" hat großen Spaß gemacht, weil es auch in der Netflix-Welt eine gewisse Freiheit gab, mit den Kreativen etwas Besonderes zu erschaffen. Auf der anderen Seite lieben wir das Kino durch und durch. Ich wünsche mir jeden Tag, dass es mit dem Kino wieder aufwärts geht. Aus dieser Liebe heraus ist "Lieber Thomas" entstanden. Diese Liebe und ein gesellschaftlich relevantes Thema, das nicht pure Unterhaltung ist, aufzugreifen, ist das was uns bewegt und anspornt. Letztlich lieben wir alle Programmfarben, und es ist gut, dass es alle diese Formen und Formate gibt.

BF: Mit Freude war auch die Freude daran gemeint, dass es sich lohnt. Lohnt sich eine Miniserie für einen Streamer mehr als ein Eventmovie für einen Sender?

TD: Das kann man nicht so aufteilen. Es geht um die Konstellation innerhalb eines Projektes. Ein vermeintlich großes Budget klingt erst einmal interessanter als ein kleines. Gleichwohl ist das Risiko einer großen Serie auch dreimal so hoch wie bei einem Einzelstück, weil die Marktentwicklung, Kostenexplosionen um 25 Prozent durch einen Krieg und die Inflation oder Krankheitsfälle durch Corona langlaufende Produktionen ganz anders beeinflussen. Das Risiko ist bei der konzentrierten Herstellung eines 120-minütigen TV-Events sehr viel geringer. Im Langlauf hat man immer ein höheres Risiko. Geht es gut aus, hat man mehr davon, wenn nicht, ist der Schaden deutlich größer.

MS: Das sind alles unterschiedliche Baustellen. Im Serien- und High-Endbereich haben wir relativ kleine Margen. Als Show- oder Dokuproduzent hat man höhere und trägt nicht diese großen Risiken. Wir hatten beim "Weißen Haus" viermal Corona am Set. Da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen.

TD: Die großen Produkte finanziert man heute teilweise im Ausland, weil die deutsche Struktur für diese Art von Großprojektierungen nicht mehr ausgelegt ist. Dafür gehen wir nach Bratislava, Prag, Polen oder demnächst nach Wien. Beim "Weißen Haus am Rhein" haben wir in Polen gedreht, als dann wegen Corona die Grenze geschlossen wurde. Da mussten wir drei Tage Dreharbeiten einfach in Polen auf der Straße liegen lassen und sind in einer Nacht- und Nebelaktion nach Nordrhein-Westfalen geflüchtet, um noch über die Grenze zu kommen. Die Motive und Szenen haben wir dann in Deutschland gedreht. Internationalisierung, Globalisierung, und länderübergreifende Finanzierungsmöglichkeiten sind spannend, schaffen in Extremsituationen aber auch neue Herausforderungen.

MS: Was ich sehr bedauere und wofür ich schon oft gekämpft habe, ist, dass wir kein Copyright an unseren Produktionen haben. Das ist total pervers. Dafür dürfen wir aber im Gegenzug, wenn Förderung zugesprochen wird, noch einen Eigenanteil einzahlen, den man nur mit viel Glück über den Weltvertrieb wieder hereinbekommt. Sehr viele Probleme werden in Deutschland übermäßig auf den Produzenten abgewälzt. Da herrscht in den Ländern um uns herum eine andere Situation, um die wir die Kollegen im Ausland beneiden.

TD: Das ist ein wichtiger Punkt. Es darf nicht nur eine einfache Novelle des FFG geben, sondern es geht um eine grundlegende Neuausrichtung der Förderbedingungen für die nächsten Jahre. Wir arbeiten gut und vertrauensvoll mit allen regionalen und nationalen Förderinstitutionen zusammen, aber die Österreicher haben uns gerade gezeigt, wie es geht. Wir können nur hoffen, dass der Schwung der Österreicher Eingang findet in die Diskussionen in Deutschland. Es scheint, als ob sie dort mit einem klugen Anreizsystem das nötige Tool geschaffen haben, um ihre audiovisuelle Landschaft wirklich zu befördern.

BF: Welche Ihrer Produktionen werden 2023 sichtbar? Auf welche freuen Sie sich besonders?

MS: Ich freue mich auf "Dagobert" und "Barschel". Die zweite Staffel von "Kleo" wird dann erst produziert. "Dagobert" verfügt über eine neue Erzählform, und "Kleo" machen wir wieder mit den HaRiBos und bei Netflix. Da geht man zu jedem Termin mit pochendem Herzen. "Kleo" ist eine richtige Wundertüte. Wenn man die Drehbücher gelesen hatte, war es gar nicht einfach, sich vorzustellen, was als Produkt herauskommen wird. Bei Geschichten, die "Character driven" sind, kommt es entscheidend auf die Machart an, die man so in der Regel nicht ins Buch schreibt, sondern erst durch die intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten entsteht.

TD: Mit John Cranko" könnte noch eine weitere Produktion nächstes Jahr ausgestrahlt werden. Die ist dem Gedenken an den großen Ballettchoreographen gewidmet, dessen 50. Todestag sich im Juni 2023 jährt. Das machen wir mit unserem Regisseur und Autoren Joachim Lang, mit dem wir über die Jahre eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt haben. Es wird ein sehr künstlerisches, sehr poetisches, großes Fernsehevent. Die Stars des Balletts, die in Stuttgart tanzen, sind gleichzeitig unsere Darsteller. Wir wagen hier ein ultrakompliziertes Fernsehprojekt und eine sehr spannende filmische Reise.

BF: Was gibt es schon über "Euphoria" zu wissen?

TD: Das ist die Serie der Jugend, radikaler kann man nicht sein. Wir sind sehr froh, die deutschsprachigen Rechte zu haben. Natürlich haben wir den Ehrgeiz, an das Vorbild heranzukommen. Das ist sicher die Serie für junge Leute, die den Nerv ihrer Zeit am stärksten trifft und auch unvorstellbar erfolgreich in allen Sozialen Medien weltweit ist.

BF: Wie weit sind die Vorbereitungen für Huntsville AL" gediehen?

TD: Das ist eines unserer neuen Lieblingsprojekte. Die Amerikaner haben aus Angst vor dem Kommunismus und beim Wettlauf mit der Sowjetunion die deutschen Wissenschaftler nach dem 2. Weltkrieg nach Amerika gebracht, um als Erste auf den Mond zu fliegen oder die Atombombe um die Welt schicken zu können. Wir erzählen das sehr nah an den Figuren und wollen die Entwicklung im zweiten Quartal nächsten Jahres abschließen, um Anfang 2024 die achtteilige, hochwertige Serie mit Sky umzusetzen zu dürfen.

BF: Und was hat es mit dem Projekt "16 Koffer" auf sich?

MS: Das machen wir wieder zusammen mit HaRiBo. Eine sehr kuriose Geschichte um ein schwules Pärchen in den 70er Jahren, das auf clevere Art und Weise den Metro-Konzern aufs Kreuz legt, um ein halbes Jahr so zu leben, wie die beiden es sich erträumen. Einer von den beiden lebt noch, ist an die 80 und hat gerade geheiratet. Sein verstorbener Freund, der Metro-Angestellte, hat das aus Rache gemacht, weil er immer so schlecht bezahlt und von seinem Chef behandelt wurde.

BF: Geraten sie mit Zeitsprung immer stärker in einen internationalen Wettbewerb?

MS: Wenn man mit den Streamern arbeitet, steht man automatisch in einem internationalen Wettbewerb, weil die auch Ware aus anderen Ländern beziehen. Und sie machen nichts in Deutschland, das genauso schon in Spanien, Italien, Frankreich oder in Amerika existiert. Das Geschäft ist schon deswegen internationaler geworden, weil sie auf einen Knopf drücken und die Produktion dann weltweit zu sehen ist.

TD: Mit "Kleo" waren wir in über 45 Ländern in den Netflix-Top Ten. Uns erreichen dazu zusehends Feedback, Glückwünsche oder auch Kritik aus dem internationalen Raum, auch unsere Miniserie "Oktoberfest 1900" hat international einen Nerv getroffen Von daher wächst unsere Bekanntheit im und letztlich auch unsere Konkurrenz mit dem Ausland. Die Chance, die wir jetzt haben, haben wir letztlich immer gesucht und lange Jahre vorbereitet

BF: Fällt Ihr Blick in die Zukunft positiv oder sorgenvoll aus?

MS: Produzieren ist immer sorgenvoll. Manchmal hat man Sorgen in der Produktion, von denen man eine Minute vorher noch gar nichts wusste. Aber für Till und mich ist das Glas immer halb voll. Wenn Du diesen Blick nicht hast und ein pessimistischer Mensch bist, solltest Du nicht Produzent werden. Es gibt keinen Produzenten in Deutschland, der genau weiß, was sich verkauft und was nicht. Es bleibt eine Zuschauerentscheidung, im Kino, bei einem High-End-Event oder einer Doku. Wir sind positiv denkende Menschen und kommen jeden Tag gerne in die Firma. Das Tolle an unserem Beruf ist, dass es keine Routinen gibt. Jede Geschichte wird anders erzählt. Deswegen lieben wir, was wir tun, über alles.

TD: Wir werden in schwierige Märkte geraten, und die Situation wird für die gesamte Produzentenlandschaft nicht einfacher werden. Da wir starke Produkte haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns gut behaupten werden. Im Übrigen haben wir gar keinen Beruf, sondern eine Berufung, und das bedeutet auch viel Leidenschaft.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl