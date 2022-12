"Avatar: The Way of Water" ist halber Boxofficemilliardär

Bereits nach wenigen Tagen hat "Avatar: The Way of Water" am weltweiten Boxoffice die 500-Mio.-Dollar-Marke genommen.

Avatar: The Way of Water" hat am weltweiten Boxoffice bereits nach wenigen Tagen die 500-Mio.-Dollar-Marke genommen. In den USA hat James Camerons Sequel bis dato 168,6 Mio. Dollar eingespielt, außerhalb 387,3 Mio. Dollar, sodass es insgesamt weltweit bei 555,9 Mio. Dollar steht. Im All-Time-Ranking, das Vorgänger "Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit gut 2,9 Mrd. Dollar anführt, bedeutet dies aktuell Platz 193.

In Deutschland hatte "Avatar: The Way of Water" an seinem Startwochenende mehr als 1,3 Mio. Besucher in die Kinos gelockt und sich damit einen Bogey gesichert gehabt.