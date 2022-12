Sony lässt George Foreman später in den Ring steigen

Sony Pictures hat jetzt zwei Verschiebungen von US-Startterminen bekannt gegeben. So wird das Biopic über Boxlegende George Foreman, Heart of a Lion", am 28. April und nicht wie zuletzt geplant am 31. März in die Kinos kommen. Für dieses Datum ist aktuell nur die Literaturverfilmung Are You There God? It's Me, Margaret" eingeplant.

Um lediglich eine Woche nach hinten, vom 10. auf den 17. März, verschiebt Sony den SciFi-Film 65". Adam Driver spielt darin den Piloten Mills, der nach einem Absturz schnell merkt, dass er auf der Erde gelandet ist - und das vor 65 Mio. Jahren. Um zu überleben, müssen er und die einzige weitere Überlebende Koa (Ariana Greenblatt) sich durch unbekanntes Terrain voller prähistorischer Kreaturen kämpfen.