"She Said" im Oscarrennen

Maria Schraders erste für ein Hollywoodstudio entstandene Regiearbeit befindet sich auf der von der Academy jetzt veröffentlichten Shortlist in der Kategorie "Best Original Score"

Neben Im Westen nichts Neues", der u.a. auch in der Kategorie "Best International Film" auf der Shortlist für eine Oscarnominierung steht https://beta.blickpunktfilm.de/details/478349, befindet sich auch Maria Schraders erste Regiearbeit für ein Hollywoodstudio, She Said", auf der Shortlist in der Kategorie "Best Original Score".

Aus den insgesamt 147 verfügbaren Scores haben die Mitglieder des Musikzweigs der Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt die zu folgenden 15 Filmen auf die Shortlist gesetzt:

"Im Westen nichts Neues"

Avatar: The Way of Water"

Babylon - Rausch der Ekstase"

The Banshees of Inisherin"

Black Panther: Wakanda Forever"

"Devotion"

Don't Worry Darling"

Everything Everywhere All at Once"

"Die Fabelmans"

Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Guillermo del Toros Pinocchio"

Nope"

"She Said"

The Woman King"

Die Aussprache"

Die Oscarnominierungen werden am 24. Januar 2023 bekannt gegeben, die Verleihung findet am 12. März statt.