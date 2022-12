"Systemsprenger" ist Prädikats-Weltmeister

Nora Fingscheidts Systemsprenger" ist als Sieger aus der ersten von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) veranstalteten Prädikats-Weltmeisterschaft hervorgegangen. Ermittelt wurde dabei der beste Kinofilm mit Prädikat der vergangenen zehn Jahre.

Zum Procedere: die FBW-Gutachter hatten aus mehr als 100 einstimmig mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichneten Filmen 32 ausgewählt, die von 21. November bis 18. Dezember in einem K.O.-System gegeneinander antraten. Die Entscheidung darüber, welcher Film in die nächste Runde kommt, traf die FBW-Community auf Instagram. Im Finale setzte sich "Systemsprenger" schlussendlich gegen Fatih Akins "Aus dem Nichts" durch.

Der komplette Turnierbaum

32 Filme, die in den vergangenen acht Jahren eine 5-Sterne-Auszeichnung erhalten hatten, waren bei der Film-Weltmeisterschaft der FBW-Jugend Filmjury gegeneinander angetreten. Auch hier wurde in einem K.O.-Turnier via Instagram über den Siegerfilm abgestimmt. Das Finale konnte Damir Lukacevic' Ein nasser Hund" gegen Tobias Wiemanns Amelie rennt" für sich entscheiden.

Der komplette Turnierbaum

Insgesamt war bei beiden Weltmeisterschaften für die 64 angetretenen Filme nach Angaben der FBW mehr als 3.000 Mal abgestimmt worden.