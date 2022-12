ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Das Publikum schätzt unsere Angebote auf allen Ausspielwegen"

"Das Publikum schätzt unsere Angebote auf allen Ausspielwegen. Das bestärkt uns darin, mit allem Engagement unser Ziel weiter zu verfolgen: Ein ZDF für alle Menschen in Deutschland. Mit einem Programm, das mit anspruchsvoller Unterhaltung ebenso punktet wie mit unabhängiger Information", zog ZDF-Intendant Norbert Himmler schon wenige Tage vor Jahresende Bilanz für das Jahr 2022.

In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass die Mainzer nach eigenen Angaben in 2022 mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent (Stand: 19. Dezember) zum elften Mal infolge Marktführer unter den deutschen TV-Sendern waren.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, habe man "auch 2022 wieder Ausrufezeichen mit fiktionalen Angeboten" gesetzt. So sei der Event-Dreiteiler Der Palast" über alle Ausspielwege hinweg im Schnitt von 8,24 Mio. Zuschauern gesehen worden, "Die Wannseekonferenz" habe es allein im TV auf 5,93 Mio. Zuschauer gebracht gehabt; hinzu kamen 2,59 Mio. Sichtungen in der ZDF-Mediathek, die ihn zum mistgesehenen Spielfilm des Jahres gemacht hätten. Auch die erfolgreichste Show des Jahres konnte das ZDF für sich verbuchen: "Wetten, dass...?" kam nach Senderangaben auf 10,44 Mio. Zuschauer und einen 14/49-Marktanteil von 44,5 Prozent.

Auch im Sportbereich konnte das Zweite beim TV-Publikum punkten. So sahen durchschnittlich 4,08 Mio. Zuschauer im Sommer die dort übertragenen Spiele der Fußball-EM der Frauen, bei der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Fußball-WM der Männer waren es im Durchschnitt 4,32 Mio. Zuschauer. Hinzu kamen insgesamt 67,53 Mio. Online-Sichtungen für die Männer-WM und 5,78 Mio. Online-Sichtungen für die Frauen-EM.

Insgesamt verzeichnete das ZDF im non-linearen Bereich einen Anstieg der täglichen Nutzung der Mediathek auf 5,8 Mio. Sichtungen. Pro Monat erreichte die ZDF-Familie mit ihren Streamingangeboten 11,06 Mio. Menschen pro Monat, mit den TV- und Streamingangeboten sind es 64,14 Mio. Menschen, was rund 82 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung entspricht.