Philip Evenkamp 49-jährig verstorben

Philip Evenkamp ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte der ehemalige Herstellungsleiter der Dor Film-West vor rund zwei Wochen einen Herzstillstand erlitten. Er wurde 49 Jahre alt.

Nach diversen Praktika und Assistenzen in den verschiedensten Fachbereichen der Filmproduktion studierte er von 1996 bis 2000 an der HFF München "Produktion und Medienwirtschaft". Während seiner Studienzeit betreute Evenkamp bereits sechs Studentenfilme als Produzent und wurde fester Herstellungsleiter (u.a. Helmut Dietls Vom Suchen und Finden der Liebe") bei Fanes Film, wo er bereits vor Beginn seines Studiums gearbeitet hatte. Von 2005 bis Ende Januar 2012 war Philipp Evenkamp als Herstellungsleiter - u.a. bei Volker Schlöndorffs Enigma - Eine uneingestandene Liebe" und dem "Polizeiruf 110: Zapfenstreich" - und Line Producer für die Neue Bioskop Film tätig gewesen, bevor er sich im Februar 2012 als Line Producer, Herstellungsleiter und Produktionsberater selbständig gemacht hatte. Zuletzt fungierte Evenkamp als Herstellungsleiter für Dor Film-West, wo er u.a. an Wolfgang Murnbergers "Das ewige Leben" mitwirkte.

Am 16. Januar um 9 Uhr findet am Westfriedhof in München eine Trauerfeier für Philip Evenkamp mit anschließender Urnenbeisetzung statt.