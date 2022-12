Gabriel Byrne in "John Wick"-Spinoff "Ballerina"

Die Dreharbeiten zu dem "John Wick"-Spinoff "Ballerina" haben bereits begonnen. Neu mit an Bord gekommen ist Golden-Globe-Gewinner Gabriel Byrne.

Golden-Globe-Gewinner Gabriel Byrne übernimmt eine Rolle in dem "John Wick"-Spinoff "Ballerina", dessen Dreharbeiten unter der Regie von Len Wiseman (Drehbuch: Shay Hatten) bereits begonnen haben. Das berichtet Deadline.

Basil Iwanyk, der zusammen mit Eric Lee und Chad Stahelski als Produzent fungiert, sagt über den Neuzugang: "Gabriels mysteriöse und hintergründige Präsenz hat in den vergangenen Jahrzehnten Dutzende von Filmen bereichert. Man kann sich nie sicher sein, was er denkt - und das ist perfekt für diese Welt."

Wie berichtet, wird Ana de Armas die Titelrolle in "Ballerina" übernehmen. Die von ihr gespielte Tänzerin, die zur Auftragsmörderin ausgebildet wird, hatte bereits in John Wick: Kapitel 3" einen kurzen Auftritt gehabt. In "Ballerina" befindet sie sich auf Rachefeldzug gegen die Leute, die ihre Familie auf dem Gewissen haben.

Weitere Rollen haben u.a. Ian McShane, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno und Norman Reedus übernommen.

Die bisherigen drei "John Wick"-Filme haben zusammen knapp 2,5 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 585 Mio. Dollar eingespielt. Kapitel 4 kommt im März kommenden Jahres in die Kinos.