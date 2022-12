DAS WAR 2022 - Best of Fernsehen: Frank Heine, Redakteur

Erst bei der Daffne, dem letzten großen in diesem Jahr vergebenen TV-Preis, gab es noch eine Auszeichnung für die beste Tongestaltung - ansonsten ging die beste Serie des Jahres, "Almost Fly" von Warner TV leer aus. Was war da los liebe Fernsehpreis-, Televisionale- und Panther-Jurys?

1. "Almost Fly"

Die beste Serie des Jahres war auch die lebensbejahendste. Eine Serie über das Außenseitertum in der Provinz, so leichtfüßig erzählt, aber auch eine Liebeserklärung an die Liebe zur Musik. Obwohl es hier um Hip Hop geht, gehen auch dem Indie-Rocker und der Shoegazerin das Herz auf. Das Lebensgefühl der frühen Neunziger, als alles möglich schien, kehrt für 6 x 45 Minuten zurück.

2. "Vier"

Wenn ein Film bei Dominik Graf für feuchte Augen sorgt, hat er einiges richtig gemacht. Eigentlich alles. Auch hier geht es um das Anderssein auf dem Land. Die Krimihandlung um den Fund von Kleinkind-Skeletten bringt etwas viel Größeres in Gang: eine Beobachtung von Mensch und Gemeinschaft, Land und Leuten. Marie Kreutzer inszeniert das mit klarem Blick und unterstreicht auch im anbetungswürdigen ORF-Format "Landkrimi", dass sie eine hochverdiente Oscar-Gewinnerin wäre.

3. "Der Pass 2"

Eine deutsche Thriller-Serie, die keinen internationalen Vergleich scheuen muss. Staffel zwei, steht der vielfach ausgezeichneten ersten kein Jota nach. Cyrill Boss und Philipp Stennert haben sich über eine Handvoll von Produktionen zu absoluten Ausnahmekönnern entwickelt, jede Einstellung sitzt zu 100 Prozent. Dass sie auch herausragende Geschichtenerzähler sind, merkt man nicht zuletzt daran, dass die im Vorfeld abstrus wirkende Wiederauferstehung von Nicholas Ofczareks Gedeon Winter zur Triebfeder für eine dritte Staffel wird, die alles auf den Kopf stellen könnte.

4. "Die Discounter 2"

Es ist beruhigend zu wissen, dass nun, da das Ende von "jerks" nah ist, Christian Ulmen seinen legitimen Nachfolgern im improvisierten Tabubruch als Produzent den Weg ebnet. Die kleinen Brüder und ihre Gang rocken die Comedy und lassen in der zweiten Staffel kein Fitzelchen nach. Marie Bloching ist im tollen Ensemble der größte Volltreffer.

5. "Die Wannseekonferenz"

Danke für diesen Film, der einem ob der vorangegangenen Unlust auf noch einen Nazifilm vor Scham erröten lässt. Ein Film als Wirkungstreffer. Ein Film der nachwirkt.

6. "Euer Ehren"

Noch eine deutsche Thriller-Serie, die keinen internationalen Vergleich scheuen muss. Nun liegt ihr natürlich ein internationaler Erfolg ("Your Honor" aus Israel) zugrunde, aber das macht die Sache ja nur auf den ersten Blick einfacher. Die Geschichte vom Richter, der zum Henker wird, bekommt durch die Ansiedlung in Innsbruck eine ganz eigene Note und ist von Cast-Position 1 bis 30 top besetzt.

7. "Kranitz 2"

Einer der seltenen Fälle, in denen die zweite Staffel noch mal eine Schippe drauflegt. Impro-Comedy zum Zweiten, aber im Schütte-Style. Das Herzstück ist die Folge mit Laura Tonke und Yannik Heckmann als Mutter und Sohn. Oder doch die mit Elisa Schott und Edin Hasanovic als Kranitzschen Dating-Opfern? Und dann gibt es noch eine Horizontale, die direkt aus Schüttes zweitem Prachtwerk dieses Jahres, "Das Begräbnis", herrührt.

8. "Becoming Charlie"

Dass Diversity inzwischen von allen Sendern und Streamen als Auftrag aufgefasst wird, ist ein Segen, auch wenn man manchen Produktionen anmerkt, dass sie eher im Kopf als im Herzen entstanden sind. Nicht so bei "Becoming Charlie". Die Miniserie erzählt ganz behende vom Findungsprozess der non-binären Charlie, und neben der famosen Lea Drinda, die die ganze Bandbreite ihres enormen Könnens zeigen darf, stößt man auf weitere Figuren zum Verlieben. Man spürt in jeder Sekunde, dass Lion Lau weiß, wovon er/sie erzählt.

9. "Polizeiruf 110: Hexen brennen"

Der beste Beitrag zum Kampf der Geschlechter und über alte weiße Männer, die die Felle davon schwimmen sehen. Und der Humor ist großartig: "Wo wohnen Hunde am liebsten? In der Beletage" ...

10. "Souls"

Eine Mystery-Serie über Seelenwanderung, die ihre Zeitebenen formvollendet miteinander verbindet, und viele überraschende Momente parat hält. Wer wagt, gewinnt. Nur über die Frisur von Julia Koschitz müssen wir noch mal diskutieren.