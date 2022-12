Unifrance lädt zum 25. Rendez-Vous nach Paris

Die 25. Ausgabe des Unifrance Rendez-Vous findet nach der erzwungenen Corona-Pause wieder in Präsenz in Paris statt. Vom 10. bis 17. Januar werden neben Pressevertretern wieder internationale Einkäufer eingeladen. Sie erhalten einen Einblick in das aktuelle französische Filmschaffen.

Die 25. Ausgabe des Unifrance Rendez-Vous findet nach der erzwungenen Corona-Pause wieder in Präsenz in Paris statt. Vom 10. bis 17. Januar werden neben Pressevertretern wieder internationale Einkäufer eingeladen, um ihnen einen Einblick in das aktuelle französische Filmschaffen zu geben. Erwartet werden über 350 internationale Filmeinkäufer aus über 40 Ländern. Angesetzt sind etwa 90 Market-Screenings, davon 50 Markt-Premieren. Die Einkäufer können sich vom 11. bis 14. Januar mit 40 französischen Vertriebsfirmen treffen.

Stand traditionell das Kino im Mittelpunkt, legt die Promotionagentur seit zwei Jahren auch einen Schwerpunkt auf Werke aus dem audiovisuellen Sektor. Zum ersten Mal werden 2023 die "French TV Screenings" angeboten, in deren Rahmen aktuelle französische Fernsehproduktionen präsentiert werden. Am Eröffnungsabend wird im Kino Le Balzac die Weltpremiere von "My Crime" von François Ozon gezeigt.

Der dritte "Export Day" findet am 10. Januar in den Publicis Cinémas statt und bringt über 20 französische und ausländische Experten zusammen, die in vier Panels über den Export und die Visibilität französischer Kino- und Fernsehproduktionen sprechen. Am 12. Januar findet zudem die Verleihung des French Cinema Awards statt. Der Preis, der seit 2016 vergeben wird, ist einer internationalen Persönlichkeit bestimmt, die sich besonders um die Sichtbarmachung und Promotion des französischen Kinos im Ausland stark macht. Aus Deutschland wurde in der Vergangenheit Torsten Frehse damit geehrt.