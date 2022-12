Brendan Fraser erhält Spotlight Award in Palm Springs

Schauspieler Brendan Fraser wird beim Palm Springs International Film Festival mit dem Spotlight Award geehrt. Die Auszeichnung erhält er für seine schauspielerische Leistung in Darren Aronofskys "The Whale".

Schauspieler Brendan Fraser wird beim Palm Springs International Film Festival mit dem Spotlight Award geehrt. Die Auszeichnung erhält er für seine schauspielerische Leistung in Darren Aronofskys "The Whale", in dem Fraser einen fettleibigen Englischlehrer spielt, der sich bemüht, sich vor seinem Tod mit seiner Tochter zu versöhnen. Der Film feierte im Mostra-Wettbewerb Weltpremiere. Für die Rolle wurde Fraser bereits in Toronto mit dem Tribute Award geehrt, zudem erhielt er Nominierungen bei den Golden Globes, Gotham und Critics Choice Awards.

Die Ehren-Awards des Festivals werden am 5. Januar verliehen. Das Festival selbst läuft dann bis 16. Januar.