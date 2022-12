Einschaltquoten: Mäßiges Interesse an Boris-Becker-Interview

In der vergangenen Woche hatte Sat1 mitgeteilt gehabt, dass man das weltexklusiv erste Interview mit Boris Becker nach dessen Haftentlassung ausstrahlen werde. Gestern Abend war es nun so weit und Moderator Steven Gätjen stellte der Tennislegende u.a. Fragen über seine Zeit in der Haft sowie sein Verhältnis zu seinen Kindern und (Ex-) Frauen während dieser Zeit, die Becker sehr offen und teils emotional bewegt beantwortete. Das Zuschauerinteresse hielt sich mit einer Reichweite von 1,55 Mio. Zuschauer (MA: 5,8 Prozent) und einem 14/49-Marktanteil von 6,9 Prozent in Grenzen.

Die größte Gesamtreichweite des gestrigen Tages erzielte die 20-Uhr-"Tagesschau", die 4,64 Mio. Zuschauer (MA: 17 Prozent) im Ersten sahen. Zwei Folgen der Krankenhausserie In aller Freundschaft" kamen im Anschluss daran auf 3,99 Mio. Zuschauer (MA: 14,2 Prozent) bzw. 3,97 Mio. Zuschauer (MA: 14,1 Prozent). Für die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" hatten sich gestern Abend 4,29 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent) entschieden gehabt, knapp 300.000 Zuschauer und drei Prozentpunkte weniger als bei ihrem letzten Primetimeausflug Anfang Oktober.

Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" (12,1 Prozent). Für die beiden "In aller Freundschaft"-Folgen im Ersten standen in dieser Zielgruppe 8,1 und 7,3 Prozent zu Buche, "Bares für Rares" brachte es ebenfalls auf 7,3 Prozent.

Mit drei Folgen startete RTL gestern die Serie Das Haus der Träume"; für die beiden in der Primetime ausgestrahlten Folgen standen 14/49-Marktanteile von sechs und 5,3 Prozent zu Buche. Auf 6,2 Prozent kam ein Weihnachtsspezial der Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott", für "Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück" bei RTLZWEI standen fünf Prozent zu Buche. Auf 3,7 Prozent kam eine Wiederholung der Kinokomödie E-Mail für Dich" bei Kabel eins.