WDR will weiter sparen

In dem gestern vom WDR-Rundfunkrat genehmigten Haushaltsplan für 2023 weisen sowohl der Betriebshaushalt als auch der Finanzplan Fehlbeträge auf. Um bis zum Ende der Beitragsperiode 2024 einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, kündigte der WDR ein Festhalten an seinen Sparbeschlüssen an.