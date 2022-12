REVIEW STREAMING: "Barbarian"

Nach dem Überraschungserfolg im Herbst in den US-Kinos steht nun der deutsche Start von "Barbarian" am 28. Dezember auf Disney+ bevor. Warum der Schocker der beste Horrorfilm des Jahres ist, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Warum nur, fragt man sich während des Betrachtens immer wieder, bringt der Verleih "Barbarian" nicht ins Kino, sondern parkt ihn gleich direkt auf Disney+, wo der Film gewiss eine willkommene Dreingabe zum bestehenden Angebot ist, aber wohl kaum dafür sorgen wird, neue Abonnenten zu gewinnen? In einem Kinojahr, in dem es "Smile" zum Millionenhit in den deutschen Kinos geschafft hat, hätte durchaus Potenzial bestanden - in den USA spielte der für nur 4,5 Mio. Dollar entstandene Schocker mehr als 40 Mio. Dollar ein. Vor allem aber entfaltet der beste Horrorfilm des Jahres seine eindringliche Wirkung am intensivsten auf der großen Leinwand, ist aber auch auf dem heimischen Bildschirm, egal welcher Größe, ungemein effektiv. Weil man nie genau weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert, hinter der nächsten verborgenen Tür, welche Abgründe sich als nächstes auftun werden: Wer fand, dass der Keller in "Parasite" ein gruseliges Geheimnis bereithielt, sollte sich hier besser anschnallen. "Barbarian" ist ein Film, der sich niemals genau ausrechnen lässt, der Konventionen immer nur befolgt, um sie danach radikal missachten zu können, in dem sich Spielfilmdebütregisseur und -autor Zach Cregger als Meister im Umgang mit Licht und Schatten erweist.

Wie er Versatzstücke von "Psycho" als Grundlage für seine 100 Minuten unablässigen Terrors verwendet, gleichzeitig aber dekonstruiert und einen Film hinstellt, der mindestens ebenso in der Schuld steht bei Craig S. Zahler und Lucio Fulci, ist ein konstanter Quell der Freude, wenn man sich nicht gerade zu Tode erschreckt oder die Augen hinter vorgehaltener Hand verbirgt, weil die in drei klar voneinander getrennte Abschnitte gegliederte Handlung zu intensiv ist. Was bei Hitchcock das Bates Motel ist, ist hier ein alleinstehendes Häuschen in der denkbar schlechtesten von vielen schlechten Nachbarschaften von Detroit, das von Airbnb vermietet wird. Schon bei der nächtlichen Ankunft im strömenden Regen tun sich erste Probleme auf für Tess, großartig gespielt von Georgina Campbell aus den Serien/Reihen "Suspicion" und "Black Mirror", die für ein Vorstellungsgespräch am nächsten Tag in die Stadt gekommen ist: Das Haus ist doppelt vermietet worden. Dass der junge Mann, der sich dort bereits häuslich eingerichtet hat und nun Tess anbietet, sie könne das Schlafzimmer übernehmen, während er auf der Couch im Wohnzimmer nächtigt, von Bill Skarsgård gespielt wird, dem Darsteller des Pennywise aus ES", ist Hinweis genug, dass mit diesem Keith womöglich nicht alles stimmen könnte, so nett und zuvorkommend er auch erscheinen mag.

Dass am nächsten alles noch schlimmer kommt, als man erahnen mag, erwartet man indes ebenso wenig, wie einen abrupten Szenenwechsel nach Malibu zu einem arroganten Serienschauspieler, gespielt von Justin Long aus Jeepers Creepers", der in seinem Cabrio bei der Fahrt entlang des Pacific Coast Highway gerade noch lauthals mitsingt bei "Riki Tiki Tavi" von Donovan, dem ungefähr harmlosesten Hippiesong aller Zeiten, um dann per Anruf zu erfahren, dass eine Kollegin ihn der Vergewaltigung bezichtigt und seine Karriere sich im Sinkflug befindet. Verschiedene Aspekte toxischer Männlichkeit werden durchexerziert in "Barbarian", aber wenn es ans Eingemachte geht, und das tut es schneller und konsequenter, als einem lieb sein kann, dann lässt Zach Cregger alle Anspielungen und Verweise Makulator sein, dann geht es einfach nur noch ums Überleben: Schon bei "Psycho" war übertriebene Mutterliebe Triebfeder für Mord und Totschlag. Hier sind ihre Folgen noch erschütternder.

Thomas Schultze