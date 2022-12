Disney ist vierfacher Boxofficemilliardär

Avatar: The Way of Water" hat seit seinem Start am vergangenen Wochenende weltweit 497 Mio. Dollar eingespielt und Disney damit insgesamt über die Vier-Mrd.-Dollar-Marke gehievt; eine Marke, die das Studio zum insgesamt achten Mal in seiner Geschichte erreicht hat.

Mit aktuell 4,049 Mrd. Dollar ist das Maus-Haus das erfolgreichste Studio in diesem Jahr am weltweiten Boxoffice; einen Titel, den man auch 2021 (2,9 Mrd. Dollar) inne gehabt hatte.

Top-Umsatzbringer für Disney in diesem Jahr ist aktuell Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit einem weltweiten Einspiel von 955,7 Mio. Dollar, gefolgt von Black Panther: Wakanda Forever" (787,9 Mio. Dollar), Thor: Love and Thunder" (760,9 Mio. Dollar) und "Avatar: The Way of Water".